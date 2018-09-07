Герасимов рассказал, какую современную технику используют на маневрах "Восток-2018"

Как ранее сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, самые масштабные учения российской армии пройдут с 11 по 17 сентября

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Модернизированная техника, в том числе ракетные комплексы "Искандер", танки Т-80, Т-90 и новые корабли будут задействованы в маневрах "Восток-2018". Об этом сообщил в четверг начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных атташе и журналистов.

"Мы эту технику уже показывали на учениях. Это техника Сухопутных войск, ВКС и ВМФ. Это модернизированные ракетные комплексы "Искандер", модернизированные танки Т-72 с улучшенными характеристиками, модернизированные Т-80 и новые танки Т-90", - сказал Герасимов.

"В ВКС это новые самолеты Су-34 и Су-35, ударные вертолеты Ми-28 и Ми-35. На Тихоокеанском флоте и Северном флоте это корабли с современным ракетным вооружением типа "Калибр" и другим вооружением. Ну и корабли совершенно нового класса, которые обеспечивают управление группировками сил на океанских акваториях", - продолжил начальник Генштаба.

Также, по его словам, будет задействовано новое стрелковое вооружение.

Активная фаза маневров пройдет в два этапа

Активная маневров будет разбита на две части, отметил также Герасимов. "Активная фаза "Восток-2018" пройдет в два этапа. Основные действия развернутся на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и ПВО, в акваториях Охотского и Берингова морей, Авачинского и Кроноцкого заливов", - сообщил Герасимов военачальник.

По его словам, на первом этапе продолжительностью двое суток штабы завершат планирование, подготовку войск к ведению боевых действий, организацию взаимодействия и всестороннего обеспечения. На втором этапе продолжительностью пять суток войска осуществят практические действия в соответствии с принятыми решениями.

В ходе него планируется отработать вопросы нанесения массированных авиационных ударов, борьбы с крылатыми ракетами, ведения оборонительных, наступательных, рейдовых и обходящих действий. В акваториях Охотского моря и северо-западной части Тихого океана будут выполнены учебно-боевые задачи по отражению ударов средств воздушного нападения, уничтожению корабельных группировок и морского десанта условного противника.

Авиация примет участие в розыгрыше эпизодов по поддержке наступления сухопутных войск и обороны морского побережья. Самолеты и вертолеты отработают нанесение ракетно-бомбовых ударов с применением авиационных средств поражения. Наиболее динамичные боевые действия планируется разыграть на полигоне Цугол, где три объединения Восточного военного округа совместно с формированиями Народно-освободительной армии Китая и Вооруженных сил Монголии будут противостоять двум армиям Центрального военного округа.

Особенности маневров

В ходе розыгрыша тактических эпизодов спланировано широкое применение робототехники, беспилотных летательных аппаратов, высадка воздушных десантов парашютным способом, действия мобильной бригады, отработка других тактических приемов. Для обучаемых разработана сложная и быстроменяющаяся обстановка, требующая принятия энергичных, оперативных мер и нестандартных решений. Работа штабов по организации боя будет построена с применением современных автоматизированных систем управления с учетом опыта операции в Сирии.

Войска выполнят задачи ведения маневренной обороны, нанесения поражения противнику огнем артиллерийских подразделений и ударами армейской авиации. Отработают переход в контрнаступление с форсированием водной преграды в сложных условиях. По завершении практических действий руководством маневров будет проведен полевой смотр войск. "В совместных действиях войск на полигоне Цугол примут участие до 25 тыс. российских военнослужащих, более 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, около 250 самолетов и вертолетов", - сказал Герасимов.

"Еще раз хочу обратить внимание на то, что на маневрах "Восток-2018" все противоборствующие государства условные", - отметил Герасимов. "Маневры не направлены против других стран и соответствуют нашей военной доктрине, которая носит оборонительный характер", - подчеркнул он.

Для маневров мобилизовано 21 формирование

Более 20 формирований в десяти регионах мобилизованы для маневров, указал также Герасимов. "В рамках подготовки проведены мероприятия с практической поставкой мобилизационных ресурсов. Отмобилизовано двадцать одно формирование в десяти субъектах РФ, несколько тысяч граждан призвано из запаса. В Южном и Центральном военных округах сформированы подразделения территориальных войск, которые были переброшены военно-транспортной авиацией в Восточный военный округ для выполнения учебно-боевых задач", - сообщил Герасимов.

По его словам, "главная цель маневров - проверить реальный уровень подготовки объединений, который можно оценить только на учениях соответствующего масштаба, данные маневры, проводимые на двусторонней основе, являются высшей формой проверки боевого мастерства, полевой, воздушной и морской выучки войск военных округов".

"К ним привлекаются войска Восточного и Центрального военных округов, Северного флота и Воздушно-десантных войск, а также часть сил дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил. Всего в маневрах задействовано 297 тыс. военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения", - сказал начальник Генштаба.

Он также сообщил, что проведение маневров "не потребует выделения дополнительных бюджетных средств. "Маневры "Восток-2018" проводятся в пределах бюджетных средств, выделенных министерству обороны на боевую учебу на год", - подчеркнул Герасимов. "Все это заранее заложено в бюджет министерства обороны на текущий год и выделения дополнительных средств не требуется", - добавил он.

Войска ЦВО и ВВО будут противостоять друг другу

На маневрах "Восток-2018" друг другу будут противостоять войска ЦВО и ВВО? отметил Герасимов. "Основными особенностями маневров является двусторонний формат их проведения не только в стратегическом масштабе, но и на всех уровнях управления. Действиям соединений и воинских частей на незнакомых полигонах предшествовала их переброска комбинированным способом на большие расстояния до 7 тыс. км и осуществление межфлотского перехода на дальность до 4 тыс. миль", - сказал Герасимов.

Он отметил, что "в результате переброски войск по замыслу учения в настоящее время созданы две противоборствующие группировки". "С одной стороны Центральный военный округ и Северный флот, с другой - Восточный военный округ с Тихоокеанским флотом", - сообщил начальник Генштаба.

Для контроля за действиями обучаемых подготовлен посреднический аппарат. Работа органов управления и действия войск будут оценены на протяжении всех маневров.

Чем учения отличаются от маневров

Герасимов также объяснил, чем стратегические учения отличаются от маневров. "В чем отличие: стратегические учения проводятся, как правило, с одним военным округом на одном стратегическом направлении под руководством начальника Генштаба, маневры - на нескольких стратегических направлениях, принимают участие несколько военных округов, в данном случае Центральный и Восточный военные округа, Тихоокеанский и Северный флот, части центрального подчинения, и маневры проводятся под руководством министра обороны РФ", - перечислил Герасимов главные отличия.

По его словам, в проведении маневров нет никакой сенсации. "Ничего особенного нет, просто очередь их настала. Это годовой цикл подготовки Вооруженных сил РФ, и в этом году решили совместить два военных округа", - рассказал начальник Генштаба. По его словам, такие большие учения в двустороннем формате полезны для штабов и войск.

"В советское время были подобные маневры - "Запад-81" (проводились на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов и в акватории Балтийского моря в Советском союзе - прим. ТАСС). Тоже большой пространственный размах 650 на 550 км территории. Принимали участие более 20 дивизий, более 100 тыс. человек личного состава. Более тысячи самолетов и вертолетов", - сообщил начальник Генштаба.

Он отметил, что по количеству личного состава и вооружения и военной техники, которая принимает участие в маневрах, "примерно цифры сопоставимые". "А по пространственному размаху и глубине перегруппировок "Восток-2018" превосходит "Запад-81", - добавил Герасимов.