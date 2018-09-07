25 бескровных битв: Комплексная подготовка поможет проведению нынешних и будущих боевых операций.

Вооруженные силы США работают с молниеносной скоростью для обеспечения соответствия учебного процесса возрастающей сложности условий проведения боевых операций. Совершенствование комплексной и виртуальной подготовки помогут быстрее сформировать необходимые навыки и смоделировать совместные с союзниками действия против равных по силе противников.

По словам заместителя командующего войсками Объединенного центра вооружений армии США генерал-майора Марии Жерве, комплексные тренировки позволят службам многократно отработать ситуации, которое необходимо освоить для всех сценариев конфликтов.

«Мы рассматриваем эти возможности как инструменты, позволяющие вам сражаться, повторять и тренироваться на одном и том же оборудовании» в виртуальной среде крупномасштабных боёв на соответствующей местности, сказала 5 сентября на пресс-конференции по обороне Жерве. «Потому что Министр обороны хотел бы провести 25 бескровных сражений до первого боя».

Но комплексная тренировка потребует, куда большего числа сражений.

Армия уделяет первоочередное внимание разработке Комплексной учебной среды (STE [1]) - для создания более реалистичных и сложных условий обучения максимально приближенных к реальным операциям с противостоянием противникам, имеющим с армией США сопоставимый уровень вооружений и возможностей в крайне ограниченном окружении для маневров.

По мере совершенствования STE в подготовку будут включаться вновь разрабатываемые системы вооружений, с предоставлением таких систем для использования при подготовке бойцов. Разработчики технологий и требований получат эти системы вооружений непосредственно перед массовым выпуском, пояснила Жерве.

Жерве отметила, что в настоящее время вооруженные силы США используют такую подготовку, упражняясь и совершенствуя свои навыки в способах ведения электронной войны.

STE разработан в рамках реализации программ одной из восьми многопрофильных групп, созданных для определения приоритетов модернизации вооруженных сил США, наподобие LRPF [2], NGCV [3] и FVL [4].

«В действительности STE - результат работы одного из восьми CFT [5] вооруженных сил и является многофункциональной, поскольку эта среда обучения применяется «во всех других направлениях модернизации», - сказала она. «Мы рассматриваем её как возможность тренироваться с системами вооружений и совершенствовать свои навыки ещё до развертывания систем в вооруженных силах, и поэтому мы ищем любые технологии, которые могут использоваться для этой учебной среды».

Жерве сказала, что с возможностями технологической интеграции в STE, например, машинного обучения, армия пока видит лишь «верхушку айсберга того, что мы могли бы сделать с некоторыми из технологий в этой среде».

Кроме того, симуляция позволяет увеличивать размер и объем обучения, который раньше выполнялся с кадровой ротацией и проводился за границей.

«Мы не хотим допустить, чтобы кто-то из наших военнослужащих столкнулся в бою с чем-то, с чем он не сталкивался на тренировках», - сказал на конференции заместитель начальника штаба ВВС США генерал-лейтенант Марк Келли. «Я бы выразился так, мы действительно не хотим тратить деньги и ресурсы на тренировки в живую, пока не прошли тренировки в симуляторе».

Таким образом, ВВС надеется увидеть, смогут ли они проводить полностью виртуальные масштабные тренировки в режиме реального времени.

«Вы делаете ... виртуальный флаг, где ... у вас есть целый набор боевых единиц, которые вы хотите собрать по всему миру, чтобы осуществить масштабное развертывание под красным флагом, развертывание больших сил при 100%-ной симуляции? Вы делаете это 50 раз? Или вы сделаете это пять раз, а потом полетите? - сказала Келли. «Это зависит от того, какой брошен вызов».

Министерство обороны также стремиться добиться легкости сочетания симуляторов и комплексного обучения во всех родах войск, а также среди союзников и партнерских систем для создания более реалистичной боевой среды при обучении.

Военный представитель Управления заместителя министра обороны по кадрам и боеготовности генерал-лейтенант ВМС Х. Стейси Клард сказала, что ключевым фактором в тренировках является «взаимодействие с нашими партнерами».

«Службы «должны обеспечить возможности совместных тренировок и сражений с нашими партнерами и союзниками», - сказала она. «Таким образом, любой тип обучения, используемый нами, должен это учитывать, и любая симуляция, которую мы проводим, или любое обучение в реале должны обеспечивать подключение наших партнеров».

Жерве сказала, что вооруженные силы США только что завершили крупное конструктивное мероприятие с одной из стран-партнеров. «Я скажу вам, что за 12 месяцев до этого мы начали интенсивные работы, чтобы всё это было связано воедино, это было просто невероятно», - сказала она. «И поэтому нам нужно было выяснить, как мы можем упростить этот процесс, подумать с самого начала о совместимости при наличии открытой архитектуры, и сможем ли мы беспрепятственно объединиться, потратив 12 месяцев на попытки заставить все это работать».

Хотя это мероприятие и закончилось успешно, она отметила: «Такие работы не должны отнимать столько ресурсов, потому что у нас не будет столько времени, и трудности возникли не только с нашими партнерами – проблемы объединения существуют и между службами ВС США».

Автор: Джен Джадсон

Перевод: ВПК.Name

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