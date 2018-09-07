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07.09.2018
Lenta.ru

Китай создал аналог российских двигателей АЛ-31Ф

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Chengdu J-20
Chengdu J-20.
Источник: Kyodo / Reuters

Серийное производство первого китайского истребителя пятого поколения Chengdu J-20 должно начаться в конце 2018 года, рассказали South China Morning Post военные источники.

Гонконгская газета отмечает, что задержки в запуске серийного производства самолета были обусловлены работами по его силовой установке WS-15. Источники заявили SCMP, что большинство трудностей, связанных с агрегатом, устранены, что делает возможным запуск серийного производства Chengdu J-20. При этом отмечается, что отдельные оставшиеся замечания по WS-15 будут учитываться уже в ходе сборки и эксплуатации Chengdu J-20.

"Ожидается, что WS-15 будет готов к широкомасштабной установке на J-20 до конца этого года", — сказал один из собеседников SCMP.

Другой источник добавил, что самолет с новым двигателем может быть показан в конце 2018 года на Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке.

В августе государственный телеканал CCTV (China Central Television) сообщил, что в Китае активизировалась подготовка пилотов Chengdu J-20. В апреле тот же телеканал рассказал, что в 2019 году будет открыта четвертая линия по производству истребителей.

В июле The Drive посчитал Chengdu J-20 лучше Су-57. В мае The National Interest заявил, что перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 отличает маневренность, тогда как к достоинствам китайского самолета аналогичного класса Chengdu J-20 следует отнести малозаметность.

Первый полет Chengdu J-20 совершил в январе 2011 года. В настоящее время насчитывается девять прототипов и 20 предсерийных образцов истребителя. На службу первые Chengdu J-20 заступили в феврале 2018 года. Прототипы китайского истребителя пятого поколения Chengdu J-20 изначально получали российские двигатели серии АЛ-31Ф, которые в перспективе планировалось заменить собственной разработкой WS-15.

В 2011 году Китай приобрел 150 двигателей АЛ-31Ф (используются на истребителях Су-27 и Shenyang J-11) и 123 двигателя АЛ-31ФН (для Chengdu J-10). В 2012 году Пекин и Москва подписали контракт на поставку 140 двигателей АЛ-31Ф. Сумма сделки оценивается в 700 миллионов — один миллиард долларов.

06.09.2018
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Китай
Россия
Продукция
J-11
J-20
АЛ-31Ф
АЛ-31ФH
ПАК ФА
Су-27
Проекты
Истребитель 5 поколения
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