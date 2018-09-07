Замглавы Минобороны РФ отметил взаимовыгодное сотрудничество с армией КНДР

Двусторонняя кооперация необходима с целью обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, отметил генерал-полковник Александр Фомин

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Россия и КНДР являются давними друзьями и партнерами, а взаимовыгодное сотрудничество оборонных ведомств двух стран будет и дальше успешно развиваться. Это подчеркнул заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на торжественном приеме по случаю 70-летней годовщины со дня образования Корейской Народно-Демократической Республики.

Мероприятие, как пояснили в Минобороны РФ, состоялось в посольстве КНДР в Москве

"Россия и Северная Корея являются давними друзьями и партнерами, а взаимовыгодное сотрудничество оборонных ведомств двух стран будет и дальше успешно развиваться,- отметил он, добавив, что это необходимо "с целью обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом".

Корейская Народно-Демократическая Республика была образована 9 сентября 1948 года, а 12 октября 1948 года СССР первым установил с КНДР дипломатические отношения.