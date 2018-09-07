Сирия: экранированные Т-72М первой дивизии примут участие в штурме Этлиба
Фото: twitter.com/QalaatAlMudiq
В наступательных действиях против террористов примет участие первая танковая дивизия сирийской армии. В транспортных колоннах, следующих к месту решающей битвы этой войны, замечены экранированные Т-72М соединения.
В отличие от бронетехники элитных частей, танки первой защищены попроще, но на машинах видны зенитные пулеметы за щитами. В большинстве подразделений сирийской армии НСВТ или ДШК из-за снайперской угрозы вообще перестали устанавливать.
Первая танковая дивизия имеет опыт боевых действий в этом районе. Бойцы этого соединения сражались здесь еще в 2012 году. И, хотя с того времени, как говорится, много воды утекло, но знание местности обязательно пригодится в будущих боях, которые, как уже никто не сомневается, обязательно закончатся победой правительственных войск.
Лев Романов
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