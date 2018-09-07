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07.09.2018
Вестник Мордовии

"Страшные" Т-62МВ с "реактивной броней" впервые окажутся в Сирии?

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vestnik-rm.ru

Какой российский танк сейчас является самым страшным для западных обывателей, экспертов и прочих блоггеров? Нет, это не новейший Т-14 "Армата" и даже не Т-90М и Т-80БВМ. Покоя западной "прогрессивной общественности" не дает старый бронированный ветеран - Т-62.

Только они успокоились по поводу машин модификации М, которые были расконсервированы в рамках учений "Восток-2018", так теперь - другая напасть. Неутомимые финские блоггеры объявили о новой угрозе, в этот раз она явилась в виде танков Т-62МВ, которые от "афганского варианта" с дополнительной защитой корпуса и башни отличаются наличием динамической защиты или, как ее еще называют на Западе, "реактивной брони". Флегматичные жители Северной Европы доводят себя до психоза, не едят и не пьют, мониторя российские социальные сети, пытаясь, как бывало ранее, отследить путь с эшелоном техники. Что же их опять так напугало? Что, в Финляндии учения не проводятся? Проводятся. Но у нас это воспринимают очень сдержано. В конце концов, на своей суверенной территории любая страна может возить несколько боевых машин в любом направлении, туда, куда ей захочется.

Пишут, что Т-62МВ с "реактивной броней" могут оказаться в Сирии. И что в этом криминального? Армия этой страны сейчас борется с международным терроризмом. Никто не станет спорить с тем, что в Итлибе, например, сейчас сконцентрированы боевики всех мастей. И этот нарыв должен быть удален. Поэтому некоторое количество дополнительных боевых машины не помешало бы бойцам Асада. А финнам и прочим общечеловекам следовало бы обратить внимание на Украину, где под официальной опекой властей действуют такие одиозные формирования как полк "Азов". Но нашим соседям это, похоже, не интересно, а вот следить за переброской по железным дорогам России старых танков - куда увлекательней.


Дмитрий Лемешко

06.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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в открытом доступе
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Страны
Афганистан
Россия
Сирия
Украина
Финляндия
Продукция
Армата
Т-62
Т-80
Т-90 "Владимир"
Проекты
Военные учения
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