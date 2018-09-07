Названо "ставящее в ступор" преимущество Су-35

Главным преимуществом российского истребителя поколения 4++ Су-35 является многофункциональность, заявил ТАСС заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.

По мнению военного, многофункциональность заключается в возможности "применения широкого спектра современного вооружения, в том числе одновременно с использованием старых ударных сил и средств, которые имеются на вооружении практически любого государства".

"Этот носитель (платформа, как мы говорим) способен нести на своем борту две-четыре ракеты противокорабельного назначения, или ударные ракеты управляемого характера, или координируемые бомбы по наземным целям. Вот в чем еще многофункциональность заключается — в широком диапазоне средств поражения. А это значит, что он днем и ночью в сложных метеоусловиях и крайне малой видимости способен нанести поражение объектам противника", — сказал Попов.

Военный добавил, что подобная функциональность "ставит в ступор некоторых аналитиков Запада, а тем более мы даем третьей стороне эти возможности Су-35". "Они боятся, что у них (в Китае) есть массовая возможность противодействовать силам и средствам США", — подчеркивает летчик.

В июне 2018 года на страницах The National Interest автор Дэйв Маджумдар назвал Су-35 самым мощным истребителем, которым в настоящее время располагают ВВС России. Эксперт похвалил характеристики и конкурентную цену самолета, однако признал, что истребитель пока так и не получил возможности продемонстрировать свой потенциал. Маджумдар признает, что увеличение продаж Су-35, "особенно тем странам, которые либо не хотят, либо не могут покупать западные самолеты", является лишь вопросом времени.

В ноябре 2015 года "Ростех" объявил о заключении контракта на поставку в Китай 24 истребителей Су-35 на общую сумму в 2,5 миллиарда долларов. В 2016 году Китай получил первые четыре машины, в 2017 году — еще десять. Поставки планируется завершить до конца 2018 года.