Минск и Москва против господства НАТО в Европе

Расширение НАТО – серьезная угроза безопасности для Восточной Европы. Из-за увеличения числа стран-членов наряду с постепенным продвижением Альянса к границам Беларуси и России, нарушающим международные соглашения, ситуация в мировой политике становится довольно сложной, что потенциально может привести к войне, в том числе и с применением ядерного оружия.

Бытует даже мнение, что подбираясь к границам России, НАТО на самом деле идет к распаду, как когда-то этот путь проделывал Советский Союз. Но, вместе с тем, Беларусь и Россия должны реагировать на то, что военная инфраструктура Североатлантического блока движется к их границам.

«Мы не выдвигаем наши воинские контингенты к странам НАТО, а военная инфраструктура Альянса движется к нашим границам. Увеличивается количество личного состава, техники вблизи наших границ. Проводится все больше и больше учений, и вот сейчас намечено очень большое учение НАТО прямо здесь, в непосредственной близости от нас, в том числе в районе Балтики. Конечно, мы должны смотреть, что там происходит, укреплять нашу инфраструктуру. Мы должны реагировать на то, что у наших границ, в непосредственной близости появляются элементы американской системы противоракетной обороны», – заявил недавно президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Путин обратил внимание, что это не просто противоракетные системы: «Это такие системы, которые могут использоваться и для пусков ракет средней дальности».

Необходимо отметить, что число натовских военнослужащих увеличено на 10 тыс. человек в районах, в которых их быть не должно в соответствии с «основополагающим документом, выстраивающим отношения между РФ и НАТО».

На последнем заседании коллегии российского оборонного ведомства министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с начала 2018 года в Восточноевропейском регионе военнослужащие Альянса провели более 100 учений, в которых участвовали до восьмидесяти тысяч человек. По словам министра, за пять лет численность состава, который участвует в военных маневрах, а также боевой авиации выросла в 10 раз. Сергей Шойгу также отметил, что альянс пытается вовлечь новые страны.

Поэтому есть все основания полагать, что Альянс продолжит свое расширение и мнение Москвы, а тем более Минска, в этом вопросе их абсолютно не интересует. Противостояние между Россией и Североатлантическим блоком будет продолжаться и дальше: у НАТО появляются новые базы, пересматривается логистическая сеть Европы для удобства перебрасывания войск и быстрого решения пограничных вопросов. Россия рано или поздно будет вынуждена принять симметричные меры.

Между тем удобным плацдармом для такого ответа натовцам многие эксперты давно видят Беларусь. Сейчас вопрос о российских базах на белорусской территории может быть поставлен (или уже поставлен) вновь.

Войска НАТО действительно находятся вблизи границ Беларуси и России. Например, в Польше размещена бронетанковая бригада, а танки – это главная ударная сила сухопутных войск. На авиабазе Зокняй (Литва) и на базе Эмари (Эстония) несут боевое дежурство экипажи самолетов, которые способны переносить атомные бомбы, которые в количестве около 200 штук находятся в Европе, а именно в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и некоторых других странах.

В качестве еще одной угрозы являются военные корабли НАТО, на борту которых размещены американские ракеты Tomahawk. Кроме того, нельзя забывать и о базе противоракетной обороны в Румынии, в пусковых шахтах которой могут находиться не только противоракеты, но и те же Tomahawk с ядерными боеголовками, способные поражать цель на расстоянии 2500 км. Такая же база достраивается на территории Польши.

«Конечно, было бы лучше, если бы Запад сотрудничал с Россией как с партнером. Война стала бы катастрофой для Европы и мира», – отметил командующий Северо-Восточным корпусом НАТО в польском Щецине генерал Манфред Хофманн.

Также генерал добавил, что только устрашение – курс, который сейчас проводят страны Североатлантического блока по отношению к Москве, может привести к диалогу. Не находите ли странным возможность ведения сотрудничества?

Сама территория Беларуси у руководства НАТО вызывает интерес именно из-за того, что это фактически последний российский форпост к западу от границ РФ.

Военно-политическое руководство Республики отмечает, что все это не может не беспокоить. Беларусь проводит последовательную миролюбивую политику, но учитывает риски безопасности в военной сфере. Вместе с Москвой Минск делает все необходимое для обеспечения стабильности в Восточной Европе.

Это подразумевает и поддержание необходимого военного потенциала, и принятие совместных мер по предотвращению угроз. Министр обороны РБ Андрей Равков уверен, что современная армия должна делать ставку на новейшие эффективные разработки. Желательно – свои. Поэтому только проведение мероприятий боевой и оперативной подготовки, демонстрирующих готовность противостоять агрессору, а также современное вооружение могут остудить горячие головы некоторых политиков и военачальников НАТО.

Владимир Вуячич