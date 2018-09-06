"Идет война, мы должны защищаться": зачем в армию возвращают политруков

В Минобороны рассказали о целях создания военно-политического управления

Не так давно было объявлено о создании Главного военно-политического управления Вооруженных сил России. Как будет организована работа управления, когда в армии появятся политруки и чем они займутся, - на эти вопросы "Газеты.Ru" ответил заместитель министра обороны - начальник ГВПУ ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Против нас ведется настоящая информационная война, причем откровенно циничная, неприкрытая и местами просто оголтелая пропаганда, причем и то и другое осуществляется против нашей страны на всех фронтах, и мы должны защищаться", - заявил в ходе встречи с журналистами заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

По словам замминистра обороны, нашими недоброжелателями, которых он, впрочем, не обозначил, предпринимаются настойчивые попытки к изменению политического сознания нашего общества. В современных условиях изменение политического сознания общества может привести к очень серьезным последствиям. "На примере наших соседних государств мы это хорошо видим", - подчеркнул Картаполов.

Поэтому необходимость информационной защиты Вооруженных сил, прежде всего личного состава, и формирования у бойцов и командиров устойчивого убеждения в необходимости и важности служения Отечеству явились наиболее значимыми поводами для создания военно-политических органов на новой основе, отметил генерал.

Причем военно-политическая работа будет направлена не только на военнослужащих, а и на население, особенно подрастающее поколение.

На вопрос "Газеты.Ru", не предполагается ли создание для будущих политработников каких-либо особых кадровых органов и формирование условий, при которых прохождение их службы не зависит от непосредственных начальников, генерал Картаполов ответил отрицательно.

"Система подбора и выдвижения кадров в нашей армии уже давно сложилась, и никаких новых кадровых органов для политработников никто выдумывать не будет", - подчеркнул генерал.

В основании любой идеологии лежат, как правило, так называемые первоисточники. Для христианства это - Ветхий и в особенности Новый завет, для марксизма-ленинизма - сочинения классиков - Маркса, Энгельса, Ленина.

Что же будет в основе новой идеологии, Картаполов рассказал "Газете.Ru": наша идеология довольно проста, и в ее основании лежат знание своей истории, исторические и культурные традиции нашего народа, беззаветная преданность и любовь к Родине.

На вопрос "Газеты.Ru", утверждено ли положение о Главном военно-политическом управлении и как будет в общих чертах выглядеть его структура, генерал-полковник Картаполов ответил, что подобный документ еще разрабатывается, но его создание уже близится к завершению.

Говоря о структуре ГВПУ, военачальник отметил, что она уже определена и во многом она будет похожа на Главное управление по работе с личным составом.

Пока в ГВПУ предварительно планируется иметь семь управлений и отдельное направление по воинской дисциплине. Дополнительно начальнику ГВПУ будет подчинен департамент культуры, музеи, ансамбли, студия военных художников имени Грекова, управление по работе с обращениями граждан.

Соответствующие изменения предполагается внести в ближайшее время во все нормативные, в том числе и уставные документы.

Генерал-полковник Андрей Картаполов отметил, что в формировании Главного военно-политического управления намечены три этапа.

На первом этапе, до 1 октября текущего года предполагается завершить формирование центрального аппарата ГВПУ, провести переаттестацию генералов и офицеров, ранее проходивших службу в Главном управлении по работе с личным составом.

"Мы хотим, чтобы в Главное военно-политическое управление попали люди, которые хотят и способны заниматься военно-политической работой. Чтобы туда попали люди авторитетные, которых уважают подчиненные, которые слышат людей, знают их настроения", - особо подчеркнул генерал Картаполов.

На втором этапе, до 1 декабря 2018 года, система военно-политических органов должна быть сформирована в войсках, сказал военачальник.

На третьем этапе, с 1 сентября 2019 года ГВПУ рассчитывает приступить к подготовке кадров в высших военно-учебных заведениях. По словам Андрея Картаполова, на этом этапе предстоит большой объем организаторской работы.

"На первых порах, по всей видимости, нам не потребуется какого-то отдельного вуза. Подготовка будущих политработников будет осуществляться в действующих военно-учебных заведениях. В них будут сформированы отдельные группы или отдельные факультеты. Будет и необходимая специализация - кадры для ВМФ планируется, к примеру, готовить в вузах Военно-морского флота, для Воздушно-космических сил - в профильных вузах этого вида Вооруженных сил и так далее", - пояснил Андрей Картаполов.

Военных психологов предполагается со временем заместить военнослужащими, проходящими службу по контракту, добавил Картаполов. Помимо этого, предполагается повысить штатно-должностные категории новых политработников. В частности, планируется, что заместитель командующего войсками военного округа по военно-политической части будет в звании генерал-лейтенант.

На вопрос "Газеты.Ru", не возникнет ли некая кастовость и обособленность нового военно-политического аппарата от остальной массы офицерского состава, генерал-полковник Андрей Картаполов сказал, что подобного не было даже в замыслах. Более того, по его словам, предполагается перемещение офицеров и генералов между командно-штабными и военно-политическими должностями.

Особо остановился начальник ГВПУ на предстоящем строительстве главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот". Он будет высотой 95 м, а его вместимость составит 6 тыс. молящихся. "Это будет абсолютно грандиозное сооружение", - подчеркнул Картаполов.

Храм будет называться в честь Воскресения Христова. В нем будет несколько приделов, посвященных видам Вооруженных сил, родам войск и их небесным покровителям. К примеру, небесный покровитель Сухопутных войск - святой благоверный князь Александр Невский, Воздушно-космических сил и ВДВ - святой пророк Илия, Военно-морского флота - святой Андрей Первозванный.

Что касается персонализации храма, если так можно выразиться, то там будут имена и полководцев, и простых солдат, прославившихся на полях сражений. В том числе и новомучеников российских, а также бойцов и командиров, погибших в Сирии.

Там же, рядом с храмом, предполагается создание и центра подготовки военного духовенства.

"Только сегодня обсуждали эти вопросы на совещании с участием заместителя министра обороны Тимура Иванова", - добавил Андрей Картаполов.

"Этот храм станет примером единения всего нашего народа", - убежден генерал.

Михаил Ходаренок