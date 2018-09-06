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06.09.2018
Warspot

Атакующий "Тигр"

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Танк Tiger на испытаниях.
Танк Tiger на испытаниях.
Источник: armyrecognition.com

Индонезия близка к принятию на вооружение среднего танка Tiger. Новая боевая машина успешно завершила огневые испытания, и теперь военное ведомство должно принять решение о её закупке.

На видео показано, как Tiger преодолевает пересечённую местность, его подготовка к испытаниям, а также стрельбы из пушки и пулемёта. При этом танк продолжил точно поражать мишень даже после её падения.

Огневые испытания танка Tiger

Tiger (турецкое название — Kaplan MT) — классический представитель современных средних танков. Машину в рамках программы Modern Medium Weight Tank (MMWT) разрабатывает турецкая корпорация FNSS совместно с индонезийской компанией PT Pindad. В рамках презентации, состоявшейся в мае прошлого года, сообщалось, что основным заказчиком нового танка станут вооружённые силы Индонезии, при этом в FNSS указали на его высокий экспортный потенциал.

05.09.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Турция
Компании
Nurol
Pindad
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