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06.09.2018
Военное обозрение

ЦАХАЛ продемонстрировал новую КШМ на базе танка Merkava Mk.2

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Силы обороны Израиля продемонстрировали новую версию тяжелой командно-штабной машины, созданной на базе танковой платформы Merkava Mk.2. ЦАХАЛ обнародовал снимки проведенных недавно учений с участием новой КШМ Ofek Command, при этом утверждается, что это улучшенная версия командно-штабной машины, разработанной в 2015 году.

ЦАХАЛ / Армия обороны Израиля

По заявлению разработчиков, новая КШМ Ofek обеспечивает получение информации, анализ, обработку и передачу данных, поддерживает непрерывную цифровую или голосовую связь в пределах зоны ответственности на линии от взвода до вышестоящего штаба, включая дополнительные каналы со сторонними абонентами. Обеспечивает контроль сил, выполняющих боевые задачи.

ЦАХАЛ / Армия обороны Израиля

Традиционно для военной израильской бронетехники, новая командно-штабная машина имеет хорошую защиту. По имеющейся информации, а ее в этом случае очень мало, установленная вместо танковой башни бронерубка хорошо защищена от прямого огня и артиллерийских осколков и имеет дополнительную защиту от выстрелов РПГ-7. Со входом в бронерубку мудрить не стали, оставлена аппарель от танка сзади машины. Ходовые характеристики аналогичны танку Меркава Мк.2.

Израильский танк Merkava Mk.2 производился в стране с 1983 году по 1989 год. За все время производства было построено 580 таких танков. Хорошо зарекомендовавший себя танк Меркава Мк.2 хотя и считается устаревшим, но еще стоит на вооружении сил обороны Израиля. Кроме этого, на базе танка разрабатывается ряд боевых машин: тяжелый бронетранспортер и командно-штабная машина.

05.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Merkava
РПГ-7
Проекты
Военные учения
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