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06.09.2018
Военное обозрение

Скандал в США: Почему трижды отложили публикацию традиционного отчёта по ПРО?

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Противоракетный комплекс «Пэтриот»
Противоракетный комплекс «Пэтриот» на военной базе Йокота.
Источник: © AP Photo/Eugene Hoshiko

В США назревает очередная стадия скандала, связанного с многочисленными отсрочками публикации традиционного для Пентагона отчёта по противоракетной обороне. Обычно этот отчёт включает в себя пункты, рассказывающие в том числе и о том, как идёт развёртывание системы ПРО США на территории Восточной Европы (в Румынии и Польше). Очередной отчёт должен был выйти ещё в декабре 2017 года, но сначала публикацию перенесли на февраль 2018-го, потом и на май. Но отчёт так и не вышел.

Скандал разгорелся в связи с тем, что заинтересованные лица планировали услышать от чиновников Пентагона объяснения по поводу задержки с выходом отчёта на оборонном симпозиуме. Не услышали. Оказалось, что модераторы перед симпозиумом тщательно отфильтровали вопросы, поступившие в адрес чиновников Пентагона. И вопросы о противоракетном отчёте фильтр этот не прошли.

Теперь в США гадают, почему публикация отчёта многократно откладывалась на более поздний срок. Одна из версий: Трамп никак не может определиться со стратегией взаимоотношений с Пхеньяном. Как известно, отношения между США и КНДР потеплели после личной встречи двух лидеров. Но теперь из Вашингтона снова доносится риторика о КНДР как "потенциальном агрессоре". Пхеньян в свою очередь приостановил реализацию программы уничтожения ракетных полигонов.

Кроме того, США тянут с отчётом по причине критики со стороны партнёров по выходу Вашингтона из сделки с Ираном.

Также эксперты в США предположили, что в отчёт теперь планируют внести заявления о "российской и китайской угрозах в виде гиперзвукового оружия".

В итоге заместитель министра обороны США Патрик Шэнахан заявил, что публикация отчёта откладывается в связи с "желание повысить его качество".

05.09.2018
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принадлежат Военное обозрение
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