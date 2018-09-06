Как поживает флагман ВМСУ "Гетман Сагайдачный"?

Семнадцатый месяц в официальных сводках ВМС Украины царит тишина о состоянии флагмана ВМСУ, фрегата "Гетмана Сагайдачного". С мая прошлого года фрегат был отправлен на очередной ремонт после неудачно проведённого предыдущего ремонта. Командование тогда заявило, что на ремонт, восстановление и модернизацию из бюджета министерства обороны будет выделено до 100 млн гривен.

Затем в украинских СМИ появились материалы, в которых значилась сумма в 91 млн гривен, якобы выделенная на ремонт. Однако далее случилось странное, и материалы о выделении конкретной суммы были удалены. После этого ремонтно-восстановительно-модернизационные работы на "Гетмане Сагайдачном" стали фактически тайной за семью печатями.

Некоторое время назад эта тайна немного приоткрылась. В эфире ТК "112 Украина" выступила журналистка Я.Соколовская, которая сообщила, что ей удалось побывать на флагмане украинских военно-морских сил. "Гетман Сагайдачный" находится на судоремонтном заводе в Одесской области.

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По словам журналистки, корабль пребывает в плачевном состоянии, причём его команда живёт на борту "в жутких условиях". Соколовская отмечает, что всё вооружение с корабля снято, двигателей также нет, системы кондиционирования либо отключены, либо (в большинстве помещений) их просто нет. Температура внутри "Гетмана Сагайдачного" достигает 60 градусов по Цельсию. Журналистка назвала боевой корабль "консервной банкой".

Я.Соколовская:

Извините, это символ нашей боевой мощи.

Никто не смог ответить на вопрос журналистки о том, когда "ремонт и модернизация завершатся", не говоря уже о том, сколько реально средств дошло до судоремонтного предприятия.

Стало известно, что "модернизируемый" фрегат ВМСУ планировала посетить делегация из Турции во главе с командующим турецкими ВМС Аднаном Озбалом. В СМИ Украины было заявлено, что Озбал готовился обсудить с военными моряками и командованием ВМС Украины ситуацию с безопасностью на Чёрном море. Турецкие СМИ о визите Аднана Озбала на "Гетман Сагайдачный" не сообщают, но добавляют, что обсуждение ситуации на Чёрном море с украинскими партнёрами обсуждалось.