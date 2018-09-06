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06.09.2018
Военное обозрение

Далеко идущие планы. Американские F-16 получат индийские крылья

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Американские истребители F-16 получат "индийские" крылья. Компания Lockheed Martin, производящая данные самолеты, заключила с индийской компанией TASL (Tata Advanced Systems Limited) договор о партнёрстве и совместном производстве элементов для истребителей F-16, передает "Warspot" со ссылкой на портал indiatimes.com.

popularmechanics.com

Согласно опубликованной информации, компания TASL будет единственным поставщиком крыльев для всех будущих поставок истребителей F-16. Компания Lockheed Martin же, кроме значительного удешевления производства крыльев, имеет еще и далеко идущие планы, касающиеся индийского рынка вооружений. Американцы заявили, что если их самолет, предлагаемый индийским ВВС в рамках проводимого ими тендера, победит, то компания TASL будет производить эти самолеты на своих мощностях в рамках программы индийского правительства Make in India.

В Lockheed Martin называют индийскую компанию "стратегическим партнером", так как заключенный договор для компаний уже не первый. TASL уже производит для Lockheed Martin элементы для самолётов C-130J и вертолётов S-92.

Кроме Lockheed Martin, за дешевой рабочей силой в Индию устремилась компания Boeing, для которой в Индии собираются фюзеляжи вертолётов AH-64 Apache и CH-47F Chinook. Совместное производство с Boeing организовано на заводе TBAL (Tata Boeing Aerospace Limited).

05.09.2018
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
AH-64
C-130
CH-47 "Чинук"
F-16
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Tata Motors
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