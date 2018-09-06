Тульский "Сплав" назовут именем разработчика вооружения Ганичева

Тула. 5 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Имя тульского оружейника, Героя Социалистического Труда Александра Ганичева будет присвоено предприятию "Сплав" (Тула), с которым связаны самые известные разработки систем залпового огня "Град" и "Смерч", сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Об этом глава региона сообщил на торжественном митинге, посвященном вековому юбилею со дня рождения знаменитого конструктора.

Губернатор отметил, что Ганичев внес огромный вклад в создание реактивных систем залпового огня нового поколения. Большую часть жизни он проработал на заводе "Сплав", прошел путь от инженера до главного конструктора.

А.Дюмин поддержал инициативу ветеранов оборонной промышленности региона о присвоении предприятию имени А.Н. Ганичева.

"Это придаст новый импульс развитию тех идей, которые оставил после себя Александр Никитович. Уверен, что нынешнее поколение тульских оружейников будет достойно продолжать его дело и укреплять обороноспособность России", - подчеркнул А.Дюмин.

В завершение губернатор пообщался с ветеранами машиностроения и оборонной промышленности региона. В их числе и дочь Александра Ганичева - Марина Астахова, которая продолжала дело отца и также посвятила свою жизнь предприятию "Сплав", принимала участие в создании реактивных систем залпового огня.

А.Ганичев с 1945 года работал на "Сплаве". С его именем связаны самые известные разработки реактивных систем залпового огня - "Град" и "Смерч". Он был удостоен двух орденов Ленина, звания Героя Социалистического Труда, был лауреатом Сталинской премии 2-й степени, премии им. С. И. Мосина, дважды лауреатом Государственной премии СССР.

ОАО "НПО "Сплав" является единственным предприятием в России по проектированию и разработке реактивных систем залпового огня (РСЗО) и гильз. Предприятие было основано в 1945 году. Входит в состав научно-производственного концерна "Технологии машиностроения" (Техмаш) госкорпорации "Ростех".