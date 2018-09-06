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06.09.2018
bmpd.livejournal.com

Контракты Министерства обороны России, подписанные на форуме "Армия-2018"

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Как сообщил 4 сентября 2018 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, за шесть дней работы Международного военно-технического форума "Армия-2018" и "Недели национальной безопасности" [с 21 по 26 августа 2018 года] на их площадках побывали свыше миллиона человек. Об этом на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил сообщил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

Защищенный санитарный автомобиль (ЗСА) тактического звена (медицинский транспортер) "АС-Линза" на базе К-53949 производства АО "Ремдизель" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018". Кубинка, август 2018 года (с) А.В. Карпенко / bastion-karpenko.ru

Глава военного ведомства отметил, что данные мероприятия освещали 2 тыс. представителей средств массовой информации.

По сравнению с прошлым годом число участников, иностранных делегаций и экспонатов увеличилось в среднем на 40%.

Свои разработки представило свыше 1,2 тыс. отечественных и зарубежных предприятий и организаций. Сумма заключённых государственных контрактов составила более 130 млрд рублей.

"Считаю, что форум проведён на высоком уровне. Нам удалось создать комфортную атмосферу для конструктивного общения и в очередной раз продемонстрировать зарубежным коллегам готовность к реализации совместных проектов", - отметил Министр обороны.

(с) vpk-news.ru

05.09.2018
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Страны
Россия
Продукция
КамАЗ-53949
Компании
Минoбороны РФ
Ремдизель
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Медицина
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