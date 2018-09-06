ВВС Франции получили первые два учебно-тренировочных самолета Pilatus PC-21

Как сообщило Главное управление вооружений (Direction générale de l’armement - DGA) министерства вооруженных сил Франции, 30 августа 2018 года на французский аэродром Коньяк прибыли из Швейцарии первые два построенных для ВВС Франции турбовинтовых учебно-тренировочных самолета Pilatus PC-21, из 17 заказанных.

Один из двух первых прибывших во Францию турбовинтовых учебно-тренировочных самолета Pilatus PC-21 (бортовой номер "03", серийный номер 295, регистрационный номер 711-FC, временная швейцарская регистрация НВ-HVС,третий борт, построенный по контракту на 17 машин), 30.08.2018 (с) Malaury Buis / ВВС Франции

Напомним, что самолеты РС-21 в интересах ВВС Франции будут эксплуатироваться компанией Babcock Mission Critical Services France (BMCSF), являющейся французским отделением британской группы Babcock и заключившей 30 декабря 2016 года с DGA контракт на предоставление на подрядной основе в течениии восьми лет (с опционом еще на три года) услуг по основной подготовке пилотов для ВВС Франции по программе FOMEDEC. Стоимость контракта более 500 млн евро.

Субподрядчиком BMCSF по данному контракту выступает швейцарская авиастроительная компания Pilatus Aircraft, которая к концу 2019 года поставит BMCSF 17 самолетов Pilatus PC-21 (и два комплексных наземных тренажера), на которых и будет осуществляться основной этап подготовки летного состава для ВВС Франции. После обучения на РС-21 силами BMCSF, летчики будут проходить этап повышенной подготовки на реактивных учебно-боевых самолетах Alpha Jet в учебном центре ВВС Франции. Ежегодный налет французских РС-21 по условиям контракта должен составлять от 11,5 до 13,5 тысяч летных часов, также предусматривается от 6200 до 8700 часов функционирования наземных тренажеров. Ежегодно должна обеспечиваться подготовка 60 человек нового летного состава - 30 летчиков и 10 штурманов-операторов ВВС, 10 летчиков авиации ВМС и 10 летчиков-инструкторов, а также квалификационная переподготовка и подтверждение классности 50 действующих летчиков. Предполагается, что с конца 2022 года все поставленное по данному контракту имущество, включая самолеты РС-21, юридически перейдет в собственность министерства вооруженных сил Франции.

BMCSF сейчас выступает во Франции оператором гражданской вертолетной медицинской службы HEMS, располагая 27 медицинскими вертолетами на 24 площадках по всей Франции. Подготовка летного состава ВВС Франции на самолетах РС-21 по программе FOMEDEC будет осуществляться BMCSF на авиабазе ВА120 в Казо в составе эскадрильи EE 3/8 "Côte d'Or" ВВС Франции (сейчас эскадрилья оснащена самолетами Alpha Jet). Обучение на РС-21 будет там начато летом 2019 года. Самолеты РС-21 будут нести полную окраску и опознавательные знаки ВВС Франции.

Первый самолет РС-21, построенный для Франции по данному контракту (бортовой номер "01", серийный номер 293, регистрационный номер 709-FC, временная швейцарская регистрация НВ-HVA), совершил первый полет на предприятии компании Pilatus Aircraft в Буоксе близ Штанса 10 июля 2017 года. К маю 2018 года там были изготовлены все 17 самолетов РС-21 по данному контракту. 30 августа в Коньяк прибыли первый и третий (бортовой номер "03", серийный номер 295, регистрационный номер 711-FC, временная швейцарская регистрация НВ-HVС) построенные для Франции борта.

Один из двух первых прибывших во Францию турбовинтовых учебно-тренировочных самолета Pilatus PC-21 (бортовой номер "03", серийный номер 295, регистрационный номер 711-FC, временная швейцарская регистрация НВ-HVС,третий борт, построенный по контракту на 17 машин) сопровождаемый истребителем Dassault Rafale ВВС Франции, 30.08.2018 (с) Malaury Buis / ВВС Франции