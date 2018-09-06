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06.09.2018
bmpd.livejournal.com

Начаты испытания поплавкового варианта самолета L-410UVP-E20

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Как сообщил 4 сентября 2018 года веб-ресурс ATO.ru, на частном грунтовом аэродроме для авиации общего назначения Волжанка, расположенном на юго-восточной окраине поселка Юрьевское (Калининский район Тверской области), на левом берегу Волги, проходят испытания поплавкового варианта самолета L-410UVP-E20 с регистрационным номером RF-67758.

Поплавковый вариант самолета Let (Aircraft Industries) L-410UVP-E20 (регистрационный номер RF-67758) во время испытаний. Волжанка (Юрьевское, Калининский район Тверской области), 03.09.2018 (с) www.facebook.com/Turbolet.L410

По информации, собранной ATO.ru, разработчиком поплавкового варианта L-410UVP-E20 в интересах Минобороны России выступает Отраслевое специальное конструкторское бюро экспериментального самолетостроения Московского авиационного института (ОСКБЭС МАИ), занимающееся проектированием и производством легкой авиатехники.

Как ожидается, презентация L-410UVP-E20 на поплавках может состояться на Гидроавиасалоне-2018 (начнется 6 сентября в Геленджике), где самолет покажут в том числе руководству военного ведомства.

Со стороны bmpd напомним, что впервые данный борт на поплавках был заснят в июле 2018 года в цеху АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) в Екатеринбурге, где производились работы по переоборудованию этого самолета в гидровариант. РАнее в начале 2017 года этот же борт (регистрационный номер RF-67758) проходил испытания с лыжным шасси.

Ранее сообщалось, что изготовителем лыжного и поплавкового шасси для данного самолета L-410UVP-E20 выступает ПАО "ПО "Стрела" (Оренбург).

Поплавковый вариант самолета Let (Aircraft Industries) L-410UVP-E20 (регистрационный номер RF-67758) во время испытаний. Волжанка (Юрьевское, Калининский район Тверской области), сентябрь 2018 года (с) Евгений Лебедев / russianplanes.net ( ссылка )

Поплавковый вариант самолета Let (Aircraft Industries) L-410UVP-E20 (регистрационный номер RF-67758) перед началом испытаний. Волжанка (Юрьевское, Калининский район Тверской области), 01.09.2018 (с) kiba / russianplanes.net ( ссылка )

05.09.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
L-410
Компании
Aircraft Industries
МАИ
Минoбороны РФ
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