Армия США и техника нового поколения NGCV

Центр автомобильных исследований и инженерных разработок (TARDEC) армии США разрабатывает новые системы защиты для боевых машин следующего поколения, которые могут поддерживать пехотные подразделения в боевых условиях 21-го века, сообщает defence-blog.com (4 сент. 2018).

Считается, что армия США нуждается в бронетехнике нового поколения (Next-Generation Combat Vehicles - NGCV) с повышенной огневой мощью и защищенностью, в ней будет применяться робототехника, сами образцы будут более легкими и экономичными.

Техника NGCV будет оснащена новыми комплектами динамической брони с кассетами поперечного сечения, установленными под углом к главному модулю. При срабатывании отдельных кассет от попадания гранат РПГ соседние плитки должны быть максимально сохранены. Эта техника придет на смену танкам M1 Abrams и БМП M2 Bradley.