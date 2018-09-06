Войти
06.09.2018
Военный паритет

Польша формирует триаду сил сдерживания

98
0
0
Самолет F-16C Jastrz&#261;b ВВС Польши
Самолет F-16C Jastrząb ВВС Польши.
Источник: forum.militaryparitet.com

Самолет F-16C Jastrzb ВВС Польши был продемонстрирован на выставке Radom Air Show 2018 на статическом дисплее, сообщает defence24.com (30 сент. 2018). Особенностью нынешнего показа было то, что истребитель был продемонстрирован с подвешенной под крылом КР Lockheed Martin AGM-158A JASSM.

В этом году по случаю 100-летия ВВС Польши было показано грозное наступательное вооружение. Польша заказала 40 ракет этого типа с дальностью стрельбы до 370 км, масса боеголовки 450 кг. Это оружие станет частью сил сдерживания вместе с ОТРК Homar с дальностью стрельбы до 300 км и КР, которыми будут оснащены ПЛ класса Orka.

КР JASSM пока единственный реализованный элемент этой триады. Соглашение о закупках ракет было заключено в декабре 2014 года. В декабре 2016 года министерство обороны Польши подписало контракт на закупку ракет версии AGM-158B JASSM-ER с дальностью до 1000 км. Кроме того, польские F-16 получат современные ракеты воздушного боя AIM-120C7 AMRAAM и AIM-9X Sidewinder Block II.

05.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
AIM-9
AMRAAM
F-16
JASSM
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
30.07.2018
Ягодки опять: почему самолеты холодной войны всё еще в ходу
13.07.2018
Словакия приняла решение приобрести американские истребители F-16V Block70/72
09.04.2018
США предлагают Словакии истребители F-16V – DSCA
12.09.2017
Бахрейн получит истребители F-16V
20.07.2017
F-16. Последняя модернизация в ВВС Турции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.09 01:35
  • 24
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 06.09 00:15
  • 7
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 05.09 23:23
  • 24
Комплекс неуязвимости: обновленная "Арена-Э" усилит защиту Т-72 и Т-90
  • 05.09 22:29
  • 39
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 05.09 22:16
  • 11
Истребитель вертикального взлета. Самолет будущего или хорошо забытое прошлое?
  • 05.09 22:14
  • 51
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 05.09 21:46
  • 45
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 05.09 21:16
  • 1
Boeing ведет переговоры о приобретении бразильской компании Embraer
  • 05.09 21:07
  • 2
Шевели винтами: зачем ВДВ машина, как у американцев
  • 05.09 21:04
  • 25
"Арматам" дали ход
  • 05.09 20:53
  • 64
Феникс (Китай): Россия намерена купить у Китая три образца военной техники
  • 05.09 20:35
  • 8
Адмирал рассказал, почему России не нужны вертолетоносцы
  • 05.09 20:13
  • 37
Столичный завод, выпустивший «Буран», разворовали за полгода
  • 05.09 19:50
  • 5
Настроились на "Позитив": военные корабли получат современные РЛК
  • 05.09 18:37
  • 1
"Адмирал Кузнецов" получил российские котлы