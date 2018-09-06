Польша формирует триаду сил сдерживания

Самолет F-16C Jastrzb ВВС Польши был продемонстрирован на выставке Radom Air Show 2018 на статическом дисплее, сообщает defence24.com (30 сент. 2018). Особенностью нынешнего показа было то, что истребитель был продемонстрирован с подвешенной под крылом КР Lockheed Martin AGM-158A JASSM.

В этом году по случаю 100-летия ВВС Польши было показано грозное наступательное вооружение. Польша заказала 40 ракет этого типа с дальностью стрельбы до 370 км, масса боеголовки 450 кг. Это оружие станет частью сил сдерживания вместе с ОТРК Homar с дальностью стрельбы до 300 км и КР, которыми будут оснащены ПЛ класса Orka.

КР JASSM пока единственный реализованный элемент этой триады. Соглашение о закупках ракет было заключено в декабре 2014 года. В декабре 2016 года министерство обороны Польши подписало контракт на закупку ракет версии AGM-158B JASSM-ER с дальностью до 1000 км. Кроме того, польские F-16 получат современные ракеты воздушного боя AIM-120C7 AMRAAM и AIM-9X Sidewinder Block II.