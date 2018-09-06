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06.09.2018
Военный паритет

В США создают беспилотный лазер для уничтожения БР

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MQ-9 "Рипер"
Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 "Рипер".
Источник: ga-asi.com

Компании Lockheed Martin, General Atomics и Boeing получили контракты на разработку демонстратора маломощного лазера (Low Power Laser Demonstrator), рассчитанного для установки на беспилотный ЛА системы ПРО , сообщает upi.com (4 сент. 2018).

Стоимость контрактов для компаний варьируется от 29,4 до 37,7 млн долл США. Лазерная установка должна испытываться на высотах полета БЛА не менее 63 тыс футов, беспилотник должен находиться в воздухе непрерывно в течение 36 часов на удалении 1900 морских миль, скорость барражирования 0,46М.

БЛА должен иметь грузоподъемность от 5000 до 12500 фунтов, лазер иметь мощность 140 КВт с возможностью усиления до 280 КВт и более. Система должна управлять лазером в течение не менее 30 минут, носитель должен иметь возможность нести оптическую систему размером от 1 до 2 метров.

Агентство противоракетной обороны США несет ответственность за оборону территории США и ее союзников от баллистических ракет, координирует сеть ракет-перехватчиков наземного и корабельного базирования, а также радиолокаторы и спутники для обнаружения и уничтожения баллистических ракет противника.

МБР находятся в наиболее уязвимом положении на активном (стартовом) участке полета. Беспилотный летательный аппарат, способный нацелить на них лазерный луч, прежде чем они выйдут из атмосферы, значительно увеличит возможность успешного перехвата, заявили в министерстве обороны США.

05.09.2018
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принадлежат Военный паритет
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Страны
США
Компании
Boeing
General Atomics
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
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