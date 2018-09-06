"Тур" это не бизон и не зубр

Польский производитель автомобилей AMZ, базирующийся в Кутно, представляет новую легкую бронированную патрульную машину TUR VI на выставке MSPO 2018, которая проходит в Кельце (Польша), сообщает armyrecognition.com (5 сент. 2018).

TUR VI специально разработан для выполнения различных типов миссий безопасности и конкретных задач, таких как операции по поддержанию мира или сопровождение конвоев, скорой помощи, городского или пограничного патрулирования. Машина имеет классическую компоновку с двигателем спереди и отделением экипажа сзади.

Силовая установка состоит из дизельного двигателя V8 (362 л. с.), связанного с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач, что обеспечивает устойчивый ход на любой местности, вместительность 10 человек, включая водителя и командира, объем внутреннего топлива 150 л.

Машина обеспечивает защиту от легких взрывных устройств и всего спектра стрелкового оружия, ручных гранат и осколков (выдерживает стрельбу из стрелкового оружия калибра 7.62x51 мм). Опционное оборудование включает в себя, в частности, независимую систему отопления, систему радиохимической и ядерной защиты, переднюю электрическую лебедку.