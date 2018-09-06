Польский барражирующий боеприпас показан на MSPO 2018

На международной оборонной выставке MSPO 2018 в Кельце (Польша) местная компания WB Group представила свой барражирующий беспилотник-боеприпас WARMATE 2 (Loitering Munition System), сообщает armyrecognition.com (4 сент. 2018).

Аппарат относится к семейству одноименных беспилотников, но больше и тяжелее предшественников, обладает большей продолжительностью полета и точностью поражения цели. Боеприпас действует по принципу "глаз-на-цели" (eyes-on-target) и действует в комплексе с наземными машинами для транспортировки, запуска и связи.

Ключевыми преимуществами систем, предлагаемых компанией WB GROUP, являются модульность и масштабируемость, что позволяют создавать различные конфигурации с полностью интегрированными аппаратными и программными решениями, повышающие ситуационную осведомленность в военном и гражданском секторах, что обеспечивает поддержку в стратегии, планировании и подготовке миссии.

WARMATE 2 был испытан в ОАЭ на базе автомобиля NIMR. Эмиратская компания Tawazun сотрудничает с WB Group для этого проекта. Дальность полета боеприпаса составляет 20 км, продолжительность полета 120 минут, м может быть оснащен четырьмя различными боеголовками (HE, FAE, HEAT, HEAT TR), вес боевой части 4,8 кг.