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06.09.2018
Военный паритет

"Карл Густав" М4 добрался до Австралии

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Выстрел из гранатомета Carl Gustaf
Выстрел из гранатомета Carl Gustaf.
Источник: news.soc.mil

Компания Saab получила контракт на поставку партии ручного многоцелевого оружия Carl-Gustaf M4 для королевской армии Австралии, сообщает armyrecognition.com (5 сент. 2018).

Австралия стала шестым клиентом РПГ этой версии с момента начала ее серийного производства в 2014 году. Поставки будут осуществляться в течение 2020 года. Масса оружия 7 кг, совместимо со всеми будущими "интеллектуальными" системами прицеливания.

“С введением на вооружение РПГ новейшей версии М4, австралийская армия получит оружие с новейшими технологиями и улучшенной эргономикой, обеспечивающего повышенную тактическую гибкость, чтобы справиться с большинством ситуаций на поле боя”, говорит Grgen Йоханссон, глава Saab business area Dynamics.

Базовые версии "Карл-Густава" давно находятся на вооружении австралийской армии, и переход к оружию версии М4 представляет собой продолжение модернизации этой боевой системы. РПГ "Карл Густав" имеет долгую и выдающуюся историю по всему миру, компания тесно сотрудничает с иностранными клиентами, чтобы последовательно модернизировать и улучшать систему оружия для парирования новых угроз.


Боеприпасы для ручных противотанковых гранатометов Carl-Gustaf.
Источник: armyrecognition.com
05.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Продукция
Carl Gustaf M4
Компании
SAAB
Проекты
2020-й год
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