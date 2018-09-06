"Карл Густав" М4 добрался до Австралии

Компания Saab получила контракт на поставку партии ручного многоцелевого оружия Carl-Gustaf M4 для королевской армии Австралии, сообщает armyrecognition.com (5 сент. 2018).

Австралия стала шестым клиентом РПГ этой версии с момента начала ее серийного производства в 2014 году. Поставки будут осуществляться в течение 2020 года. Масса оружия 7 кг, совместимо со всеми будущими "интеллектуальными" системами прицеливания.

“С введением на вооружение РПГ новейшей версии М4, австралийская армия получит оружие с новейшими технологиями и улучшенной эргономикой, обеспечивающего повышенную тактическую гибкость, чтобы справиться с большинством ситуаций на поле боя”, говорит Grgen Йоханссон, глава Saab business area Dynamics.

Базовые версии "Карл-Густава" давно находятся на вооружении австралийской армии, и переход к оружию версии М4 представляет собой продолжение модернизации этой боевой системы. РПГ "Карл Густав" имеет долгую и выдающуюся историю по всему миру, компания тесно сотрудничает с иностранными клиентами, чтобы последовательно модернизировать и улучшать систему оружия для парирования новых угроз.