Войти
06.09.2018
Lenta.ru

Раскрыты характеристики и цена пассажирской версии Ту-160

111
0
0
Ту-160
Ту-160.
Источник: Максим Туманов / РИА Новости

Завершаются предпроектные работы по перспективному сверхзвуковому пассажирскому самолету, заявил РИА Новости заместитель генерального директора по проектированию "Туполева" Валерий Солозобов.

По его словам, предполагается совместно с ведущими институтами завершить исследования по способам снижения звукового воздействия, провести соответствующие эксперименты, а также построить экспериментальный самолет-демонстратор для предварительных летных испытаний. "По результатам натурных испытаний уже будет приниматься решение об окончательном техническом облике", — добавил собеседник агентства.

Говоря о предварительных характеристиках перспективного самолета, Солозобов отметил, что количество мест составит порядка 30, взлетная масса — 70 тонн, а скорость будет в диапазоне от 1,4 до 1,8 числа Маха. На высоте 11 километров самолет сможет развивать скорость от 1500 до 1900 километров в час.

"Учитывая значительный опыт КБ Туполева в проектировании дальних пассажирских и военных сверхзвуковых самолетов, а также создаваемый при поддержке Минпромторга РФ технический и технологический задел по воспроизводству Ту-160, проработаны две основные версии — с крылом фиксированной и изменяемой геометрии, как на Ту-160 и Ту-22, что существенно повышает взлетно-посадочные характеристики", — сказал замгендиректора.

По предварительным результатам стоимостного проектирования, в первые годы производства самолет будет немного дороже дозвукового дальнемагистрального Ту-214 (один такой самолет стоит примерно 30 миллионов долларов), выпускаемого сейчас на Казанском авиазаводе малыми сериями в специализированных модификациях.

Ранее в сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что проблемой сверхзвуковой авиации является преодоление звукового барьера, сопровождающееся повышенной шумностью от самолета. В январе президент России Владимир Путин предложил создать на основе Ту-160 гражданскую версию сверхзвукового самолета.

05.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-214
Ту-22
Компании
Минпромторг РФ
Туполев
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Похожие новости
06.09.2018
"Туполев" завершает предпроектные работы по сверхзвуковому лайнеру
31.01.2018
Русская смерть
06.12.2017
Тяга на большие деньги
17.11.2017
17-й «Белый Лебедь» России: в Казани достроили новый Ту-160
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.09 01:35
  • 24
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 06.09 00:15
  • 7
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 05.09 23:23
  • 24
Комплекс неуязвимости: обновленная "Арена-Э" усилит защиту Т-72 и Т-90
  • 05.09 22:29
  • 39
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 05.09 22:16
  • 11
Истребитель вертикального взлета. Самолет будущего или хорошо забытое прошлое?
  • 05.09 22:14
  • 51
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 05.09 21:46
  • 45
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 05.09 21:16
  • 1
Boeing ведет переговоры о приобретении бразильской компании Embraer
  • 05.09 21:07
  • 2
Шевели винтами: зачем ВДВ машина, как у американцев
  • 05.09 21:04
  • 25
"Арматам" дали ход
  • 05.09 20:53
  • 64
Феникс (Китай): Россия намерена купить у Китая три образца военной техники
  • 05.09 20:35
  • 8
Адмирал рассказал, почему России не нужны вертолетоносцы
  • 05.09 20:13
  • 37
Столичный завод, выпустивший «Буран», разворовали за полгода
  • 05.09 19:50
  • 5
Настроились на "Позитив": военные корабли получат современные РЛК
  • 05.09 18:37
  • 1
"Адмирал Кузнецов" получил российские котлы