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06.09.2018
ТАСС

РКС опубликовали материалы о первой отечественной баллистической ракете Р-1

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Автопоезд с ракетой Р-1
Автопоезд с ракетой Р-1.
Источник: © Минобороны РФ

Ракета была аналогом немецкой Фау-2

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") опубликовал исторический фотоальбом о создании первой советской дальнобойной баллистической ракеты Р-1, которая была успешно испытана 70 лет назад. Об этом сообщили в среду в пресс-службе РКС.

"Фотографии элементов автономной системы управления этой ракеты были сделаны специалистами НИИ-885 (сейчас - РКС) в ходе их производства и собраны в альбом в 1950 году. До сих пор этот документ оставался недоступным для широкой аудитории", - сказали в холдинге.

Ракета Р-1 была аналогом немецкой Фау-2, которую советские специалисты, включая сотрудников НИИ-885, изучали после войны на территории Германии. В НИИ-885 было создано два базовых подразделения, одно их которых возглавил главный конструктор автономных систем управления Николай Пилюгин, второе - главный конструктор систем радиоуправления Михаил Рязанский. Оба они входили в Совет главных конструкторов, созданный Сергеем Королевым, и активно продвигали свои направления.

При создании Р-1 за основу была взята автономная система управления Фау-2, но, по мере увеличении дальности полета ракет, стали применяться обе системы управления. "Сначала была тщательно исследована и полностью воспроизведена оригинальная система управления Фау-2. И уже на основе этого опыта советские инженеры приступили к созданию собственной системы управления с применением отечественной элементной базы и материалов", - сообщили в РКС.

При организации производства приборов системы автономного управления специалистам пришлось столкнуться с рядом проблем - от технологических трудностей предприятий- поставщиков до полного отсутствия в СССР требуемой компонентной базы, отметили в пресс-службе.

Р-1 имела одноконтурную систему управления - контролировать во время полета можно было только угловое положение оси ракеты и момент выключения двигателей. Наведение осуществлялось по таблицам пуска по цели с заранее известными координатами - задавалось направление пуска и время работы двигателя ракеты.

05.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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в открытом доступе
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Страны
Германия
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
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