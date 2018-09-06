На "Гидроавиасалоне-2018" представят новые двигатели для Бе-200 и МиГ-35

Объединенная двигателестроительная корпорация также проведет на выставке переговоры с заказчиками и потенциальными партнерами

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) представит на выставке "Гидроавиасалон-2018" в Геленджике свои достижения в области авиационных двигателей для гражданской авиации, боевых самолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе корпорации.

"На стенде ОДК будут представлены двигатели SaM146, РД-33МК и ТРДД-50АТ", - говорится в пресс-релизе. Также отмечается, что корпорация проведет на выставке переговоры с заказчиками и потенциальными партнерами.

В корпорации отметили, что в мае на Петербургском международном экономическом форуме рыбинское ПАО "ОДК-Сатурн" и французская компания Safran Aircraft Engines заключили соглашение о разработке модификации двигателя SaM146 для ремоторизированной версии самолета-амфибии Бе-200.

Турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой РД-33МК для истребителей МиГ-35 является модернизированной версией базового двигателя РД-33 для МиГ-29. РД-33МК обеспечивает взлет самолета с палубы авианесущих кораблей и выполнение боевых задач в жарком климате.

Двигатель ТРДД-50АТ предназначен для установки на беспилотные летательные аппараты специального назначения.

Международная выставка и научная конференция по гидроавиации "Гидроавиасалон-2018" пройдет с 6 по 9 сентября. Авиационный форум проводится раз в два года на территории аэропорта Геленджик и испытательно-экспериментальной базы ТАНТК имени Г. М. Бериева. Организатором "Гидроавиасалона" является Министерство промышленности и торговли РФ, устроителем - Объкдиненная авиастроительная корпорация.