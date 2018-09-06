Большие десантные корабли в ходе учений на Балтике отразили налет авиации

В роли условного противника выступали фронтовые бомбардировщики Су-24 морской авиации флота

КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Большие десантные корабли "Королев", "Александр Шабалин" и "Минск", задействованные в учениях разнородных сил Балтийского флота, артиллерией отразили налет авиации условного противника, сообщил в среду журналистам официальный представитель флота Роман Мартов.

"В одном из морских полигонов в Балтийском море корабельная десантная группа в составе больших десантных кораблей (БДК) "Королев", "Александр Шабалин" и "Минск" успешно отработала задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника", - сказал он, отметив, что в роли условного противника выступали фронтовые бомбардировщики Су-24 морской авиации флота.

В ходе выполнения поставленных задач экипажами БДК были активированы средства радиоэлектронной борьбы, поставлены активные и пассивные помехи. Корабельными средствами противовоздушной обороны условные воздушные цели были взяты на сопровождение и уничтожены огнем из артиллерийских установок АК-176.

Завершающим этапом боевой учебы группы десантных кораблей станет высадка морского десанта на необорудованное побережье. Экипажи кораблей также проведут условную огневую поддержку высадки десанта корабельной артиллерией и реактивных комплексов "Гроза".

Как сообщалось ранее, к тактическим учениям разнородных сил Балтийской военно-морской базы, морская часть которых проходит в полигонах боевой подготовки флота в Балтийском море, привлечены 15 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения. Учения продлятся до конца недели.

Большие десантные корабли проекта 775 "Королев", "Александр Шабалин" и "Минск" предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.