EAGLE Multi-Role Vehicle для польской армии

Многоцелевой автомобиль EAGLE V входит в число предложений в рамках польской программы закупок Pegaz. Его производит компания General Dynamics European Land Systems Company. Эти транспортные средства уже приобрели вооруженные силы Дании и Германии. Если Польша, в рамках закупок Pegaz, выберет платформу EAGLE, то её могут начать производить в Польше.

В настоящее время Польша планирует закупить платформу многоцелевых транспортных средств специальных сил (WPWS [1]). Данная программа также известна под названием Pegaz. Согласно предварительным предположениям по данным закупкам, приобретаемые транспортные средства будут эксплуатироваться силами специальных операций, военной полицией и в более долгосрочной перспективе всеми сухопутными силами. В специальных операциях и военной полиции транспортные средства будут использоваться для патрулирования, ведения боевых действий, борьбы с терроризмом и разведки.

С другой стороны, когда дело дойдёт до сухопутных войск, платформа будет представлять собой эффективную систему поддержки боевых операций, используемую для целей патрулирования, разведки, сопровождения и транспортировки. Ожидается, что будут приобретены и специализированные варианты EAGLE – командная машина, версия MEDEVAC или противотанковая самоходная артиллерийская установка. Кроме того, многоцелевая платформа с базой 4x4 будет использоваться в боевой артиллерийской программе Homar в качестве системы более низкого звена. Военно-разведывательная инспекция Министерства обороны Польши недавно сообщила о слиянии программ Pegaz и Homar с целью объединения платформы.

Автомобиль EAGLE является одной из многоцелевых платформ, предлагаемых польским военным в рамках программы закупок Pegaz. Его история началась во времена, когда швейцарская компания MOWAG (приобретенная General Dynamics European Land Systems) решила создать многоцелевое бронированное транспортное средство с базой 4x4. Для сокращения времени на разработку платформы и выхода на рентабельность, была выполнена адаптация проверенного решения – швейцарцы использовали американскую платформу HMMWV для совершенно новых целей. Так родилась универсальная платформа EAGLE I. В конструкцию были заложены современные решения в области безопасности экипажа. Автомобиль сохранял очень высокую подвижность на любой местности. Кроме того, он был модульный и легко адаптировался под различные условия эксплуатации.

Позднее, с учетом приобретенного опыта эксплуатации, появились новые варианты EAGLE II / III / IV. Анализ требований, выдвинутых рядом вооруженных сил, также способствовал совершенствованию транспортного средства. EAGLE V - последняя версия машина, и именно эта версия предложена на польский тендер.

Последний вариант можно назвать - многоцелевым модульным бронированным транспортным средством на шасси 4x4 и 6x6. Обе модификации имеют единую подвеску и трансмиссию, что позволило добиться 70% унификации платформ. Это позволяет применять транспортное средство для решения самых разных задач. Такой подход упростил производственный процесс и сократил затраты на приобретение и обслуживание транспортного средства, в том числе и на подготовку водителей и экипажей.

Многоцелевой автомобиль EAGLE V на выставке вооружений. Источник: https://www.defence24.com/

Транспортные средства EAGLE V уже приобрели немецкие вооруженными силами и Дания. В Бундесвере EAGLE V применяется в качестве командной платформы. Кроме того, немцы используют и более старый вариант - EAGLE IV. В Афганистане эти машины применялись в огромных количествах. Они имели большую долю унификации с платформой Duro III / PAK.

Модель EAGLE V 4x4 имеет полную массу 10 тонн и 15 тонн для модели 6x6. Машины способны перевозить 3,3 и более 5 тонн соответственно полезной нагрузки. Объем кабины EAGLE V 6x6 превышает 16 кубических метров. Машина способна разогнаться до 110 километров в час по шоссе и проехать 700 километров на одной заправке. EAGLE V преодолевает вертикальные препятствия высотой 500 мм, водные препятствия глубиной до 1200 мм (до 1500 мм с подготовкой) и имеет радиус поворота 15 метров. Дорожный просвет автомобиля составляет 440 мм с углом въезда 45 градусов и углом рампы – 51 градус. Подвеска De-Dion позволяет платформе преодолевать переходы по склонам углами до 60%.

Автомобиль в модификации 4x4 вмещает до 5 солдат, модификация 6x6 может перевозить до 14 солдат (транспортное средство в базовой комплектации имеет четыре боковые двери). Солдаты размещаются на специальных, уменьшают нагрузку сиденьях, позволяющих выдерживать взрыв самодельного взрывного устройства или мины под днищем транспортного средства или колесом.

Длина, ширина и высота EAGLE V 4x4 составляет 5400 x 2280 x 2500 мм, а в модификации 6x6 – длину 7000 мм. V-образное днище, прикрывающее раму и приводные валы, повышает эффективность защиты. Уровень защиты транспортного средства зависит от выбранной комплектации модульной брони.

В EAGLE V встроена систему защита NBC – автоматическое тушение пожара в кабине и моторном отсеке. Именно на машинах EAGLE тестировалась система активной защиты LEDS 150 компании Saab Land Electronics. На платформу может быть установлен другой подобный комплект легкой активной защиты. Еще одной системой EAGLE является легкая система бронирования против кумулятивных боеприпасов (LASSO [2]) компании RUAG Defense.

Автомобиль оснащен 6-цилиндровым дизельным двигателем Cummins ISB6.7 E3 6,7 литра, мощностью 245 л.с. (вариант 285 л.с.). Максимальный крутящий момент 925 Нм (970 Нм - опция) и соответствует Euro III. Двигатель интегрирован с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач Allison 2500 SP. Система имеет соотношение мощности к весу 25 л.с. на тонну. Двигатель и коробка передач довольно распространены на гражданском рынке, что снижает стоимость их оперативного применения. На Eagle устанавливаются беспрокольные шины 365/80 R20.

На платформе может быть установлен ряд систем для управления вооружением - пульт дистанционного управления или управляемые револьверные системы. На башне могут быть размещены автоматы .308 или .50 калибра, или 40 мм. автоматический гранатомет. Существует возможность установки на транспортном средстве выносного вооружения. Альтернативным вариантом для заказчиков предлагается интеграция более тяжелой башни EAGLE с автоматической пушкой, пусковой установкой ATGM или системой класса MANPADS.

Стандартное оборудование включает в себя систему ABS, A/C и бортовой компьютер контроля состояния автомобиля, обогрев заднего, переднего стекла и зеркал. На машину могут быть установлены различные системы управления боем, противокумулятивные экраны, запасной аккумулятор и другие подобные элементы. Кроме того, возможна установка дополнительных люков, камер и систем безопасности, оптических систем, радарных мачт и другого оборудования, включенного в перечень дополнительных опций комплектации под потребности заказчика.

Доступны обе модификации 6x6 и 4x4. Транспортные средства могут быть сконфигурированы для патрулирования, разведки и ведения боя. Разработаны модификации для сил специального назначения, командные, медицинские и машины материально-технического обеспечения. Например, существует модификация EAGLE для транспортировки моста GDELS Medium Trackway Bridge - штурмовой мост, являющийся неотъемлемым элементом групп передового базирования.

GDELS может поставлять машины с комплектом запасных частей и оборудования, приборами и пакетом технического обслуживания. Следует отметить, что 70-80% стоимости жизненного цикла уходит на оперативную поддержку и техническое обслуживание - рассчитывается от закупки до снятия с вооружения. Стоимость самой машины составляет лишь 10 - 15% от стоимости жизненного цикла.

Для поддержки своих клиентов GDELS создала на объекте в Кройцлингене отдел объединенной логистической поддержки (ILS [3]). Отдел оптимизирует цепочки поставок с учетом требований всех заказчиков, что снижает риски и общую стоимость использования. Платформы EAGLE V производятся сейчас на объекте, расположенном в Кройцлингене, Швейцария. Однако сборку осуществляют в Кайзенслаутерне и Сембахе в Германии (для Deutsches Heer).

EAGLE (IV) впервые был представлен в Польше на выставке Kielce MSPO 2007. Тогда автомобиль выставила компания MOWAG GmbH. В 2015 году в Военном институте технологий вооружения состоялось динамический показ возможностей транспортного средства. Кроме того, машину протестировали польские силы специальных операций. В прошлом году во время мероприятия MSPO были представлены два автомобиля EAGLE. Оба были на шасси 4x4. На одной машине установлен модуль вооружения с пулеметом, пусковой установкой ПТУР и мостом МТБ. Эта модификация была представлена компанией GDELS. Второй EAGLE, демонстрировавшийся Rosomak S.A., был оснащен двойной пусковой установкой Spike-LR и модулем дистанционного управления.

Производитель гарантирует, что в случае выбора Eagle по программе Pegaz, автомобиль будет изготавливаться в Польше. Более того, будет разрешена разработка и производство специализированных версий под конкретные требования польских военных или других потенциальных заказчиков внутреннего рынка, включая силовые структуры.

Автор: Марек Дабровски

Перевод: ВПК.Name

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