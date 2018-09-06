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06.09.2018
ЦАМТО

Ростех представит более 100 новейших разработок на "Гидроавиасалоне-2018"

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Павильон компании Ростех. Архивное фото
Павильон компании Ростех. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Гальперин

ЦАМТО, 5 сентября. Ростех представит более 100 разработок предприятий Госкорпорации на выставке "Гидроавиасалон-2018", которая пройдет с 6 по 9 сентября в Геленджике.

В частности, будут представлены разработки в области авиационной техники, двигателестроения, современных систем построения коммуникационных сетей, автоматизированных программно-аппаратных комплексов для авиации, электрозарядных станций для транспорта и многое другое.

Разработки предприятий Госкорпорации Ростех будут представлены в рамках объединенной экспозиции на площади около 500 кв. м. В выставке примут участие "Технодинамика", "Вертолеты России", "Автоматика", ОДК, КРЭТ, "Росэлектроника", "РТ-Химкомпозит", "РТ-Техприемка", "Швабе" и "БАРС-Групп". Кроме того, на форуме будет подписан ряд важных соглашений и презентовано несколько перспективных проектов, в том числе в части реализации программы развития санитарной авиации и создания пилотной сети электрических заправочных станций в одном из регионов России (ЭЗС).

"В этом году предприятия корпорации демонстрируют на выставке широкую линейку продукции для авиации и авиастроительной отрасли – современные образцы вертолетной техники, бортовой электроники, средства навигации, связи, беспилотные технологии и многое другое. Авиастроение как одна из наиболее высокотехнологичных отраслей всегда задавала тренды и ориентиры для других сфер экономики, поэтому "Гидроавиасалон" является для нас одной из ключевых площадок для демонстрации передовых разработок, встреч с партнерами и обмена мнениями", – заявил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Представители Госкорпорации и входящих в нее холдингов планируют провести переговоры с потенциальными партнерами и принять активное участие в мероприятиях деловой программы форума. В этом году выставка и научная программа будут посвящены цифровым технологиям в авиации и других отраслях, запланировано более 50 мероприятий в рамках деловой программы, а свою продукцию представят более 200 компаний.

"Гидроавиасалон-2018" пройдет на территории испытательно-экспериментальной базы ТАНТК им. Г.М.Бериева в Геленджике. Организатором мероприятия является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, устроителем – ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", оператором – ОАО "Авиасалон".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкорпорации Ростех.

05.09.2018
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
КРЭТ
Минпромторг РФ
ОАК
ОДК УК
Ростех
Росэлектроника
РТ-Химкомпозит
ТАНТК им. Бериева
Технодинамика
Швабе ОАО
Персоны
Чемезов Сергей
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