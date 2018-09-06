"Мы в сумасшедшем доме": как Трамп "заказал" Асада

Washington Post: Трамп в 2017 году приказал убить Асада

В прошлом году президент США Дональд Трамп отдавал приказ главе Пентагона Джеймсу Мэттису убить президента Сирии Башара Асада. Однако руководитель американского оборонного ведомства сказал своим подчиненным не слушать президента США, а действовать более "взвешенно". Об этом американский журналист Боб Вудворд написал в своей книге "Страх".

Глава Белого дома Дональд Трамп в прошлом году отдал приказ на устранение президента Сирии Башара Асада - об этом американский журналист Боб Вудворд написал в своей книге "Страх".

Это произошло в апреле 2017 года после того, как в пригороде Дамаска - городе Дума - была совершена химическая атака на гражданских лиц. Администрация президента США сразу выразила уверенность в причастности к этому правительственных войск.

Тогда Трамп позвонил главе Пентагона Джеймсу Мэттису и прокричал, что хочет убить президента Сирии, передает The Washington Post.

"Убей его! Давайте убьем большинство из них!", - приводит Вудворд реакцию Трампа.

Маттис сказал президенту, что он все сделает. Но, повесив трубку, пояснил своему помощнику: "Мы не собираемся делать ничего из этого. Мы будем принимать гораздо более взвешенные решения".

Вскоре команда по национальной безопасности разработала варианты авиаудара, который в конечном счете одобрил Трамп.

Вудворд подчеркивает, что его книга составлена из сотен часов интервью с непосредственными участниками излагаемых событий и свидетелями. В работе также приведены материалы из разнообразных правительственных документов.

Сам Трамп ранее указывал, что это будет "плохая книга", на что Вудворд отвечал, что она будет "жесткой", но основанной на фактах и документальных материалах.

Например, в книге описывается "административный переворот" со стороны исполнительной власти, а также то, как помощники Трампа намеревались выкрасть официальные бумаги со стола президента, чтобы он не мог их увидеть и подписать.

Кроме того, автор подробно рассказывает о том, как сотрудники служб, занимающихся вопросами национальной безопасности, были потрясены отсутствием у Трампа знаний о происходящих мировых процессах и его презрением к мнению руководителей военных и разведывательных служб.

В книге описывается, как на одном небольшом групповом собрании глава аппарата Белого дома Джон Фрэнсис Келли сказала о Трампе: "Он идиот. Бесполезно пытаться убедить его в чем-либо. Он сошел с рельсов. Мы в сумасшедшем доме. Я даже не знаю, почему мы до сих пор здесь. Это худшая работа, которой я когда-либо занимался".

Белый дом уже ответил на обнародование этой информации - администрация Трампа заявила, что в книге Вудворда нет "ничего, кроме выдуманных историй".

"Эта книга - это не что иное, как сборник выдуманных историй, которые рассказали некоторые наши бывшие недовольные сотрудники, старающиеся очернить президента. Демократы и их союзники в средствах массовой информации понимают, что политика президента работает и, учитывая его успехи, никто не сможет победить его в [на выборах] 2020 году", - говорится в сообщении Белого дома.

Джон Келли также опроверг достоверность информации, изложенной о нем в книге, назвав ее "собачьим дерьмом", передает CNBC.

"Слух о том, что я когда-либо называл президентом идиотом, не верен.

Я провожу с президентом больше времени, чем кто-либо другой, и у нас невероятно откровенные и прочные отношения. Он всегда знает, где я нахожусь, и мы оба знает, что эта история - "собачье дерьмо". Я сторонник президента, его повестки и верен нашей стране. Это еще одна жалкая попытка выставить в черном цвете людей, находящихся рядом с Трампом, и увести внимание от многочисленных успехов администрации", - сказал глава аппарата Белого дома.

Чуть ранее во вторник 4 сентября Трамп предостерег Асада от проведения военных операций правительственных войск Сирии против боевиков в провинции Идлиб.

"Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Не дайте этому случиться", - написал президент США в твиттере.

В ответ на это в Кремле указали на неправильность такого подхода к сирийскому кризису со стороны Вашингтона, передает НСН.

"Мы знаем, что сирийские вооруженные силы готовятся к решению этой проблемы. Но просто выступать с какими-то предупреждениями, не обращая внимания на очень опасный, негативный потенциал для всей ситуации в Сирии, наверное, является не полным, не всеобъемлющим подходом", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что в Идлибе было сформировано "гнездо терроризма", которое в настоящий момент дестабилизирует обстановку в Сирии, а беспилотники, запускаемые оттуда, угрожают безопасности российских баз.

член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич спрогнозировал, что Вашингтон может использовать наступление правительственных войск в сирийской провинции Идлиб как повод для ракетного удара по Сирии.

"Разумеется, мы со всем вниманием отнесемся к предостережениям американской стороны, но будем действовать, исходя из ситуации, стремясь, прежде всего, исключить жертвы среди мирного населения", - отметил российский сенатор.

Он напомнил о необходимости скорейшего разрешения борьбы с международным терроризмом, которая продолжается на территории Сирии, поскольку затягивание этого вопроса влечет за собой лишения и даже гибель тысяч людей.

Парламентарий обратил внимание на отсутствие действий США в вопросе размежевания оппозиции и террористов, хотя американская сторона "имела для этого все возможности". По его мнению, США стараются сохранить статус сирийского Идлиба как основного источника напряженности в стране, передает ФАН.

"США, будучи главным виновником гуманитарной катастрофы в Сирии, сегодня пытаются свалить с больной головы на здоровую", - заключил Клинцевич.

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. В свою очередь, призвал Соединенные Штаты признать их не только военное, но и геополитическое поражение в Сирии. По мнению главы сирийского внешнеполитического ведомства, Вашингтон рискует в скором времени лишиться поддержки своих европейских союзников.

Позднее постпред США в ООН Никки Хейли сообщила о намерении американской стороны провести отдельное заседание Совбеза ООН по Идлибу.

Между тем также 4 сентября Воздушно-космические силы России начали крупнейшую за последний год бомбардировку в провинции Идлиб. Ударам подвергается вооруженная оппозиция, сообщали со ссылкой на свои источники в рядах сирийской оппозиции ближневосточная газета Al-Masdar News и турецкое информационное агентство Anadolu.

По их сведениям, бомбардировке подверглись районы Джисир аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания на западе Идлиба, а также район Зейзун на севере Хамы. На сайте сирийской оппозиции сообщается о 20 ударах, нанесенных тремя российскими истребителями.

В то же время источники Al-Masdar News говорят о "по меньшей мере десяти российских истребителях "Сухой", которые нанесли десятки воздушных ударов по южным и западным частям Идлиба".

Двумя днями ранее телеканал CNN со ссылкой на источники среди официальных лиц сообщил, что американские разведслужбы и военные определились с предварительным списком возможных целей для воздушных ударов, если Трамп отдаст соответствующее распоряжение. Все эти объекты, по версии Вашингтона, так или иначе связаны с химическим оружием.

Американские власти заявили об имеющейся у них информации, что правительственные сирийские силы переместили два боевых вертолета ближе к провинции Идлиб, и якобы именно они могут быть использованы Дамаском для химатаки.

Однако, глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что члены организации "Белые каски" похитили 44 ребенка для того, чтобы использовать их при инсценировке химической атаки в Идлибе.

Глава МИД России Сергей Лавров также указал, что новая провокация Запада готовится для того, чтобы попытаться затруднить антитеррористическую операцию в Идлибе.

"Мы с фактами на столе через наше министерство обороны, через министерство иностранных дел жестко предупредили наших западных партнеров, чтобы они не играли с огнем", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Рафаэль Фахрутдинов