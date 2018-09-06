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06.09.2018
РИА Новости

В "Северной верфи" рассказали, когда ВМФ получит корвет "Дерзкий"

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Спуск на воду корвета на Северной верфи
Спуск на воду корвета на Северной верфи.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Головной корвет проекта 20386 "Дерзкий" будет передан ВМФ России на рубеже 2021/22 годов, сообщил РИА Новости в среду генеральный директор предприятия Игорь Пономарев.

К настоящему построены четыре корвета проекта 20380 и два корвета 20385. Головной корвет нового усовершенствованного проекта 20386 был заложен на "Северной верфи" в 2016 году.

"Главное отличие корвета проекта 20386 - модульность его ударного вооружения, которое отличается даже от корвета 20385", - сказал Пономарев.

При этом гендиректор подчеркнул, что по договоренности с Минобороны (ВМФ) на головном корабле будут проведены все опытно-конструкторские работы с тем, чтобы в дальнейшем можно было строить все серию точно в срок без глобальных изменений. Этому, в частности, будет способствовать модульность корабля.

"Мы планируем завершить строительство корабля в течение примерно пяти лет", - добавил собеседник агентства.

05.09.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Северная верфь
Проекты
20380 Корвет-1
20385
20386
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