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06.09.2018
РИА Новости

В МИД обеспокоены учениями НАТО вблизи российских границ

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Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017.
Источник: © Фото : U.S. Army / Spc. Randy Wren

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Серия учений стран НАТО вблизи российских границ вызывает у Москвы озабоченность, Россия оставляет за собой право на реагирование, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Вызывает озабоченность намеченная на осень серия крупных учений стран Североатлантического альянса вблизи российских границ. Уже давно не секрет, что США и НАТО планируют несколько стратегических и оперативно-тактических маневров с задействованием существенных сил и средств. В ходе них будут отрабатываться одновременные наступательные действия у границ Российской Федерации. В данном контексте хотелось бы отметить, что планы натовских стратегов, их масштаб и характер намеченных в связи с этим к реализации мероприятий все более напоминают худшие времена "холодной войны",- говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

По ее словам, "сценарии учений и иная деятельность натовцев по массированному укреплению военной инфраструктуры в Прибалтике, Польше, Болгарии и Румынии отчетливо свидетельствуют об их антироссийской направленности".

"Будем и далее внимательно отслеживать действия США и их партнеров по НАТО. Оставляем за собой право на реагирование, в т.ч. принимая должные контрмеры в интересах надежного обеспечения безопасности нашей страны", - подчеркнула дипломат.

05.09.2018
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Болгария
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Военные учения
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