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06.09.2018
Вестник Мордовии

Реальная угроза: Украина и США могут объединить удары по Донбассу и Сирии

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ВСУ
Вооруженные силы Украины.
Источник: Минобороны Украины

Украина и США могут синхронизировать свои действия на Донбассе и в Сирии. Вероятность такого развития событий мы обсудили с известным военным экспертом Юрием Ляминым.

"Возможность того, что США и Украина могут нанести удары примерно в одно время сейчас нельзя исключать, - считает он. - Соединенные штаты под предлогом возможной очередной провокации с химическим оружием могут решиться на еще более массированный ракетный удар, чем весной этого года.

Они попытаются поразить крылатыми ракетами правительственные здания, авиабазы и пр. объекты сирийской армии, связанные с готовящейся операцией в Идлибе.

В это же время руководство Украины, полагая, что основной фокус внимания России направлен на Сирию, может попытаться нанести удар по одному из уязвимых для непризнанных республик направлений на Донбассе.

Основное украинское наступление, судя по полученным в ДНР разведданным, развернется на Мариуполь. Для украинских войск это направление выгодно тем, что там нет плотной городской застройки, и линия фронта вытянулась по полям и селам.

Поэтому украинская армия может в полной мере воспользоваться своим численным преимуществом для прорыва там обороны ДНР и попытки быстрого взятия Новоазовска, выхода к границе с Россией и отрезания ДНР от выхода к Азовскому морю".

Однако нельзя исключать и того, что реальный удар может быть нанесен и в другом месте, отмечает военный эксперт.


Дмитрий Лемешко

05.09.2018
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принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Россия
Сирия
США
Украина
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Химоружие
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