СМИ: Китай начнет массовое производство двигателей для нового истребителя

Китай сможет наладить серийный выпуск истребителей пятого поколения J-20 благодаря разработке новой, улучшенной версии авиадвигателей WS-15, которые с конца нынешнего года будут запущены в массовое производство. Об этом сообщила в среду газета South China Morning Post.

"Двигатели WS-15 будут готовы к массовой установке на самолеты J-20 в конце текущего года", - заявил изданию один из источников.

Разработка турбореактивных двигателей этого типа велась на протяжении нескольких лет, однако они были далеки от совершенства. Среди главных недостатков была проблема, связанная с перегревом лопаток турбин на высоких скоростях. По данным гонконгской газеты, к настоящему времени эти изъяны в целом удалось устранить.

Выполненный с применением технологий радиолокационной малозаметности J-20 совершил свой первый испытательный полет в 2011 году. В 2017 году самолет был официально принят на вооружение ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). По оценкам ряда СМИ, изначально на нем устанавливались российские двигатели типа АЛ-31ФМ2.

"В настоящее время Китай располагает примерно двадцатью единицами J-20, что далеко не соответствует существующим потребностям", - заявил газете один из источников. По оценкам базирующегося в Пекине аналитика Чжоу Чэньмина, ВВС НОАК нуждаются "по меньшей мере в 200 единицах" истребителей этого типа. Он пояснил, что к 2025 году США могут довести число своих новейших боевых самолетов F-35 в Азиатско-Тихоокеанском регионе до 200 до 300 единиц, и Китай должен отреагировать соответствующим образом.

По сообщениям СМИ, в городе Чэнду уже построена четвертая сборочная линия по производству истребителей J-20. В случае запуска производства на полную мощность КНР сможет производить до 40 таких самолетов в год. Эксперты не исключают, что "Цзянь-20" с улучшенным двигателем будет представлен на международном авиасалоне, который пройдет в Чжухае с 6 по 11 ноября этого года.