"Туполев" завершает предпроектные работы по сверхзвуковому лайнеру

Предпроектные работы по перспективному сверхзвуковому пассажирскому самолету сейчас на стадии завершения, есть предварительное понимание по цене и характеристикам, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора ПАО "Туполев" по проектированию Валерий Солозобов.

"КБ Туполева уже завершает предпроектные работы по сверхзвуковому пассажирскому самолету. Они проводились и проводятся во взаимодействии с ведущими научными организациями страны ВИАМ, ЦИАМ, ЦАГИ, КБ "Авиадвигатель", - сказал Солозобов.

В ходе дальнейших работ предполагается совместно с ведущими институтами завершить исследования по способам снижения звукового воздействия, провести соответствующие эксперименты, а также построить экспериментальный самолет-демонстратор для предварительных летных испытаний.

"По результатам натурных испытаний уже будет приниматься решение об окончательном техническом облике", - добавил собеседник агентства.

Характеристики и цена

Говоря о предварительных характеристиках перспективного самолета, Солозобов отметил, что количество мест составит порядка 30, взлетная масса - 70 тонн, а скорость будет в диапазоне от 1,4 до 1,8 Маха.

У земли скорость, соответствующая 1 Маху, равна приблизительно 1224 километрам в час. На высоте 11 километров из-за падения температуры скорость звука (1 Мах) ниже - около 1062 километров в час. Таким образом, на высоте 11 километров самолет сможет развивать от 1500 до 1900 километров в час.

"Учитывая значительный опыт КБ Туполева в проектировании дальних пассажирских и военных сверхзвуковых самолетов, а также создаваемый при поддержке Минпромторга РФ технический и технологический задел по воспроизводству Ту-160, проработаны две основные версии - с крылом фиксированной и изменяемой геометрии, как на Ту-160 и Ту-22, что существенно повышает взлетно-посадочные характеристики", - сказал замгендиректора.

Что касается цены сверхзвукового самолета, отметил Солозобов, то, по предварительным результатам стоимостного проектирования, в первые годы производства самолет будет стоить чуть дороже дозвукового дальнемагистрального Ту-214, выпускаемого сейчас на Казанском авиазаводе малыми сериями в специализированных модификациях.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости сообщил, что Россия не стоит на месте в вопросе создания гражданского сверхзвукового самолета. По его словам, главная проблема сверхзвуковой авиации - это преодоление звукового барьера.

В январе президент России Владимир Путин предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Объединенная авиастроительная корпорация сообщала, что ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть использованы наработки и технологии, использующиеся в Ту-160.