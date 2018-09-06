Войти
06.09.2018
РИА Новости

"Туполев" завершает предпроектные работы по сверхзвуковому лайнеру

99
0
0
Слет молодых специалистов Туполев
Слет молодых специалистов ПАО «Туполев».
Источник: http://tupolev.ru/

Предпроектные работы по перспективному сверхзвуковому пассажирскому самолету сейчас на стадии завершения, есть предварительное понимание по цене и характеристикам, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора ПАО "Туполев" по проектированию Валерий Солозобов.

"КБ Туполева уже завершает предпроектные работы по сверхзвуковому пассажирскому самолету. Они проводились и проводятся во взаимодействии с ведущими научными организациями страны ВИАМ, ЦИАМ, ЦАГИ, КБ "Авиадвигатель", - сказал Солозобов.

В ходе дальнейших работ предполагается совместно с ведущими институтами завершить исследования по способам снижения звукового воздействия, провести соответствующие эксперименты, а также построить экспериментальный самолет-демонстратор для предварительных летных испытаний.

"По результатам натурных испытаний уже будет приниматься решение об окончательном техническом облике", - добавил собеседник агентства.

Характеристики и цена

Говоря о предварительных характеристиках перспективного самолета, Солозобов отметил, что количество мест составит порядка 30, взлетная масса - 70 тонн, а скорость будет в диапазоне от 1,4 до 1,8 Маха.

У земли скорость, соответствующая 1 Маху, равна приблизительно 1224 километрам в час. На высоте 11 километров из-за падения температуры скорость звука (1 Мах) ниже - около 1062 километров в час. Таким образом, на высоте 11 километров самолет сможет развивать от 1500 до 1900 километров в час.

"Учитывая значительный опыт КБ Туполева в проектировании дальних пассажирских и военных сверхзвуковых самолетов, а также создаваемый при поддержке Минпромторга РФ технический и технологический задел по воспроизводству Ту-160, проработаны две основные версии - с крылом фиксированной и изменяемой геометрии, как на Ту-160 и Ту-22, что существенно повышает взлетно-посадочные характеристики", - сказал замгендиректора.

Что касается цены сверхзвукового самолета, отметил Солозобов, то, по предварительным результатам стоимостного проектирования, в первые годы производства самолет будет стоить чуть дороже дозвукового дальнемагистрального Ту-214, выпускаемого сейчас на Казанском авиазаводе малыми сериями в специализированных модификациях.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости сообщил, что Россия не стоит на месте в вопросе создания гражданского сверхзвукового самолета. По его словам, главная проблема сверхзвуковой авиации - это преодоление звукового барьера.

В январе президент России Владимир Путин предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Объединенная авиастроительная корпорация сообщала, что ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть использованы наработки и технологии, использующиеся в Ту-160.

05.09.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-214
Компании
Авиадвигатель
ВИАМ
Минпромторг РФ
ОАК
Туполев
ЦАГИ
ЦИАМ им. Баранова
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Похожие новости
05.03.2015
Ту-204 и «увеличение степени суверенитета»
16.10.2013
Между крутым пике и горкой
19.04.2013
Об авиастроении в России
12.08.2010
Назир Киреев: "В авиастроении надо задуматься о "технологиях" принятия решений на федеральном уровне"
15.12.2009
Когда время дороже денег
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.09 01:35
  • 24
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 06.09 00:15
  • 7
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 05.09 23:23
  • 24
Комплекс неуязвимости: обновленная "Арена-Э" усилит защиту Т-72 и Т-90
  • 05.09 22:29
  • 39
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 05.09 22:16
  • 11
Истребитель вертикального взлета. Самолет будущего или хорошо забытое прошлое?
  • 05.09 22:14
  • 51
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 05.09 21:46
  • 45
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 05.09 21:16
  • 1
Boeing ведет переговоры о приобретении бразильской компании Embraer
  • 05.09 21:07
  • 2
Шевели винтами: зачем ВДВ машина, как у американцев
  • 05.09 21:04
  • 25
"Арматам" дали ход
  • 05.09 20:53
  • 64
Феникс (Китай): Россия намерена купить у Китая три образца военной техники
  • 05.09 20:35
  • 8
Адмирал рассказал, почему России не нужны вертолетоносцы
  • 05.09 20:13
  • 37
Столичный завод, выпустивший «Буран», разворовали за полгода
  • 05.09 19:50
  • 5
Настроились на "Позитив": военные корабли получат современные РЛК
  • 05.09 18:37
  • 1
"Адмирал Кузнецов" получил российские котлы