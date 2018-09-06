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06.09.2018
Российская газета

Легендарный "Солнцепек" стал еще мощнее

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Модернизированная ТОС-1А "Солнцепек".
Модернизированная ТОС-1А "Солнцепек".
Источник: Алексей Брусилов

В России продолжается совершенствование тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". На международном военно-техническом форуме "Армия -2018" впервые был представлен модернизированный вариант данной машины.

От более ранних образцов новинка "Омского завода транспортного машиностроения" отличается внедрением встроенной динамической защиты, которая теперь прикрывает верхнюю лобовую деталь корпуса. Блоки с "реактивной броней" также размещены по бортам.

Эти усовершенствования повысили возможность более эффективно противостоять не только противотанковым управляемым ракетам, реактивным гранатам, но и бронебойным подкалиберным снарядам танковых пушек.

Ходовая часть получила новые гусеничные ленты, а мощность двигателя возросла до 840 л.с. В настоящее время ТОС-1А во многом унифицирован с основным боевым танком Т-72Б3.

Также на военно-техническом форуме были обнародованы данные о применяемом "Солнцепеками" 220-мм неуправляемом реактивном снаряде МО.1.01.04М, который выполнен в термобарическом снаряжении.

Полная масса данного боеприпаса достигает 216 кг. Его длина - 3723 мм. Минимальная дальность стрельбы по вертикальным целям всего 600 м, по площадным целям - 1600 м. Максимальная дальность стрельбы достигает 6000 м. При этом снаряд может применяться как в 40-градусный мороз, так и в 50-градусную жару.

ТОС-1А прекрасно себя зарекомендовали во время боевых действий в Сирии и Ираке. В настоящее время в российскую армию продолжаются поставки модернизированных "Солнцепеков" и транспортно-заряжающих машин для них. Новые контракты были заключены и на форуме "Армия-2018".


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

05.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Ирак
Россия
Сирия
Продукция
Солнцепёк
Т-72
Т-72Б
Компании
Омсктрансмаш
Проекты
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