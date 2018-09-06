Британский моряк рассказал о "катастрофе" с Королевскими ВМС

Великобритании не хватает кораблей для патрулирования своих территориальных вод, и эта ситуация заметно ухудшится после "Брексита", выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Об этом заявил бывший командующий британскими ВМС адмирал Алан Уильям Джон Уэст, чьи слова приводит The Independent. Поводом к его выступлению стали недавние столкновения между английскими и французскими рыбаками в Ла-Манше из-за промысла морского гребешка. Как уже писала "РГ", рыбаки с 35 французских судов атаковали несколько британских сейнеров, забросав их камнями и дымовыми шашками. Подданные Ее Величества вынуждены были отступить.

- Очевидно, что у нас недостаточно кораблей для патрулирования территориальных морей Соединенного Королевства и нашей исключительной экономической зоны (ИЭЗ), - отметил лорд Уэст. Он указал на недостаток координации между военными кораблями, которая, по идее, должна осуществляться из объединенного морского командования, но, как выяснилось, единого командира, способного отдать приказ, там нет.

После "Брексита" британцам станет еще сложнее, так как свою ИЭЗ им придется защищать самостоятельно, тогда как сейчас это делается в рамках общей морской зоны со странами Евросоюза. "Для ВМС Британии это обернется катастрофой", - считает Уэст.

Алексей Иванов