Появилось новое видео ракетного удара Израиля по Сирии

В Сети опубликованы любительские видео, снятые очевидцами ракетного удара, нанесенного ВВС Израиля по военным объектам на территории Сирии.

По данным правительственного агентства САНА, ПВО страны удалось отразить авиаудар, сбив пять израильских ракет. Момент перехвата запечатлен на одном из роликов: инверсионный след ракеты переходит в облако взрыва, после чего снаряд исчезает из поля зрения. Другое видео показывает место подения сбитой ракеты в провинции Хама.

По данным сирийских властей, самолеты ВВС Израиля атаковали объекты в Хаме и Тартусе, зайдя на малой высоте со стороны Ливана. В результате удара погиб один человек, 12 ранены.

Антон Валагин