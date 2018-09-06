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06.09.2018
Российская газета

Появилось новое видео ракетного удара Израиля по Сирии

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Источник: rg.ru

В Сети опубликованы любительские видео, снятые очевидцами ракетного удара, нанесенного ВВС Израиля по военным объектам на территории Сирии.

По данным правительственного агентства САНА, ПВО страны удалось отразить авиаудар, сбив пять израильских ракет. Момент перехвата запечатлен на одном из роликов: инверсионный след ракеты переходит в облако взрыва, после чего снаряд исчезает из поля зрения. Другое видео показывает место подения сбитой ракеты в провинции Хама.

По данным сирийских властей, самолеты ВВС Израиля атаковали объекты в Хаме и Тартусе, зайдя на малой высоте со стороны Ливана. В результате удара погиб один человек, 12 ранены.


Антон Валагин

05.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Израиль
Ливан
Сирия
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