С-400 уничтожили сложную цель на Камчатке

В ходе учений на Камчатке расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" успешно поразили ракету, запущенную с атомной подводной лодки.

Как сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Министерство обороны России, цель характеризуется военными как "сложная". ЗРК сбили ее с помощью штатных ракет, имеющих максимальную дальность поражения.

Боевые расчеты дивизионов захватили цель на высоте три километра, а на расстоянии чуть более двадцати километров от земли уничтожили ее. Стрельба по мишени велась одновременно с нескольких позиций.

С-400 "Триумф" - система ПВО большой и средней дальности, предназначенная для эффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет. Радиус действия "Триумфа" - 400 километров. Особенностью ЗРК также является применение различных типов ракет, специализированных под отдельные задачи.

Как уже писала "РГ", в конце августа концерн ПВО "Алмаз-Антей" досрочно поставил Минобороны РФ полковой комплект зенитных комплексов С-400.

Алексей Иванов