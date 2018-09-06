Юбилейная подлодка ВМФ России встала на ремонт

Стратегический атомный подводный крейсер "Брянск" встал на плановый ремонт на северодвинском предприятии "Звездочка", сменив однотипную подлодку "Тула".

- Группа ОСК приступила к ремонту атомной подлодки "Брянск" и тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", а также к строительству кораблей новых проектов. В текущем году завершена постройка четырех кораблей и специальных судов дальней морской и океанской зоны. Отремонтированы атомная и дизельная подлодки "Тула" и "Дмитров", ракетный крейсер "Маршал Устинов", спущены на воду базовый тральщик "Иван Антонов" и спасательное буксирное судно "Капитан Гурьев", - рассказал глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны. Слова министра приводит РИА Новости.

АПЛ К-117 "Брянск" - подводный ракетоносец стратегического назначения проекта 667БДРМ "Дельфин". Корабль введен в строй в 1988 году. "Брянск" оказался тысячной подлодкой, построенной на российских верфях. Через десять лет в ходе плановой модернизации субмарину вооружили баллистическими ракетами "Синева". "Брянск" совершил 6 длительных боевых служб, 12 боевых дежурств и 6 ракетных стрельб.

В 1996 году подписан договор об установлении шефскимх связей между администрацией Брянска" и экипажем К-117. В 2008 году офицеры корабля посетили город.

Антон Валагин (Брянск)