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06.09.2018
Lenta.ru

"Союз" продырявили при сборке в подмосковном Королеве

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Отверстие от сверла в космическом корабле "Союз МС-09", из-за которого на МКС произошла утечка воздуха, появилось еще в цехе общей сборки кораблей в подмосковном Королеве, а не на Байконуре или в космосе. К такому мнению склоняется внутренняя комиссия РКК "Энергия", передает РИА Новости

Источник агентства в отрасли уточнил, что эксперты еще продолжают изучать причины случившегося, но, по их мнению, отверстие было просверлено в сборочном цехе на этапе изготовления космического корабля. Другой источник рассказал, что ряд сотрудников предприятия знали о браке, поскольку еще до старта была предпринята попытка заделать нештатное отверстие клеем.

4 сентября депутат Госдумы, космонавт и бывший участник экспедиции на МКС Максим Сураев предположил, что обшивку "Союза" на орбите Земли мог повредить член экипажа. "Может быть, просто кому-то уже совсем плохо и надоело, что они высверлили эту дырку и хотели пораньше вернуться домой", — сказал он и призвал дождаться заключения комиссии.

Об утечке воздуха на "Союзе, пристыкованном к Международной космической станции на орбите Земли стало известно 30 августа. Расследованием занимается специальная комиссия. На данный момент точно установлено, что "Союз" был поврежден не метеоритом.

05.09.2018
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Компании
Энергия РКК
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
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