"Союз" продырявили при сборке в подмосковном Королеве
Отверстие от сверла в космическом корабле "Союз МС-09", из-за которого на МКС произошла утечка воздуха, появилось еще в цехе общей сборки кораблей в подмосковном Королеве, а не на Байконуре или в космосе. К такому мнению склоняется внутренняя комиссия РКК "Энергия", передает РИА Новости
Источник агентства в отрасли уточнил, что эксперты еще продолжают изучать причины случившегося, но, по их мнению, отверстие было просверлено в сборочном цехе на этапе изготовления космического корабля. Другой источник рассказал, что ряд сотрудников предприятия знали о браке, поскольку еще до старта была предпринята попытка заделать нештатное отверстие клеем.
4 сентября депутат Госдумы, космонавт и бывший участник экспедиции на МКС Максим Сураев предположил, что обшивку "Союза" на орбите Земли мог повредить член экипажа. "Может быть, просто кому-то уже совсем плохо и надоело, что они высверлили эту дырку и хотели пораньше вернуться домой", — сказал он и призвал дождаться заключения комиссии.
Об утечке воздуха на "Союзе, пристыкованном к Международной космической станции на орбите Земли стало известно 30 августа. Расследованием занимается специальная комиссия. На данный момент точно установлено, что "Союз" был поврежден не метеоритом.
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются