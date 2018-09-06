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06.09.2018
Lenta.ru

Создан первый в мире космический лифт

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Старт ракеты
Старт ракеты.
Источник: Phys.org

Японские исследователи проведут испытания прототипа космического лифта. Устройство будет доставлено на орбиту на следующей неделе с помощью ракеты-носителя H-IIB. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Космический лифт — это гипотетическое инженерное сооружение, предназначенное для вывода грузов в космос без использования ракет. Основным компонентом устройства является прочный трос, который тянется от поверхности Земли до орбитальной станции. Станция находится на геостационарной орбите, то есть находится над одной и той же точкой, и поддерживает трос за счет центробежной силы. По тросу перемещается грузовой подъемник.

Прототип космического лифта представляет собой небольшой ящик с мотором размером 6 на 3 на 3 сантиметра, а также 10-метровый кабель, натянутый между двумя небольшими спутниками. Камеры на аппаратах позволят проследить за функционированием лифта.

Также сообщается, что строительная компания Obayashi планирует использовать технологию нанотрубок, чтобы изготовить трос длиной 96 тысяч километров. Планируется, что к 2050 году с помощью лифта в космос можно будет отправлять туристов.

05.09.2018
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
H-IIB
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