Роскосмос и Минобороны РФ пока не приняли решения о запуске спутника ГЛОНАСС в ноябре

Гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" имени М.Ф. Решетнева" Николай Тестоедов заявил о готовности к запуску космического аппарата

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" и Министерство обороны РФ пока не определились, состоится ли запуск спутника "Глонасс-М" в ноябре этого года. Об этом сообщил в среду ТАСС гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" имени М.Ф. Решетнева" (ИСС, изготовитель спутников системы ГЛОНАСС) Николай Тестоедов.

Ранее Тестоедов сообщал, что ИСС предложат запустить очередной спутник "Глонасс-М" в ноябре с космодрома Плесецк. 30 августа прошло совещание, на котором это предложение было озвучено.

"Этот вопрос [запуски спутников ГЛОНАСС] определяется не нами, это решают гензаказчики системы ГЛОНАСС - Роскосмос и Космические войска Министерства обороны РФ. Пока этого решения нет", - рассказал он.

При этом Тестоедов отметил, что в ИСС готовы к запуску космического аппарата, "но решение принимают Роскосмос и Минобороны".

В составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 26 спутников, при этом в рабочем состоянии остаются 24 аппарата (номер 701 проходит летные испытания, номер 734 временно выведен для техобслуживания). При этом за пределами гарантийного срока активного существования в группировке находятся 13 из 26 аппаратов. Ранее сообщалось, что для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника системы ГЛОНАСС, на территории России - 18.