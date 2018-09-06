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06.09.2018
ТАСС

Китай провел первые водные испытания крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600

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Cамолет-амфибия AG600
Cамолет-амфибия AG600.
Источник: © REUTERS/Stringer

Разработчики протестировали все механизмы, задействованные в рулении на воде, водонепроницаемость фюзеляжа и ряд других параметров

ШАНХАЙ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Построенный Китаем самолет-амфибия AG600, который является одним из крупнейших в мире, успешно прошел первые испытания по рулению на поверхности воды. Об этом сообщает во вторник шанхайский информационный портал Knews.

В ходе состоявшихся на днях испытаний, которые являются частью подготовки самолета к первому взлету и посадке на воду, были проверены все основные системы воздушного судна, задействованные в рулении, водонепроницаемость фюзеляжа и ряд других параметров. Экипаж самолета, пишет портал, доложил о четкой работе всех систем и устойчивости воздушного судна на воде. До испытаний по рулению были проведены тренировки по отработке действий на случай аварийной ситуации и осуществлена комплексная проверка оборудования с оценкой всех возможных рисков перед спуском на воду.

Испытания самолета

В конце августа AG600 пересек воздушное пространство трех китайских провинций, совершив перелет из южной провинции Гуандун на аэродром в районе города Цзинмэнь в центральной провинции Хубэй, где ему предстоит пройти целую серию испытаний на воде и совершить первый взлет и посадку с поверхности одного из местных водохранилищ. О сроках проведения этих испытаний пока не сообщается.

Первый полет самолета состоялся в декабре 2017 года в городе Чжухай (южная провинция Гуандун). Для набора взлетной скорости AG600 потребовалось тогда около 600 м взлетно-посадочной полосы.

Разработка и габариты AG600

Китайская авиастроительная корпорация (AVIC) начала работу по конструированию самолета в 2009 году, а первый опытный образец сошел с конвейера в июле 2016 года. В его разработку, которой занимались около 150 институтов и научных центров, было вложено около 3 млрд юаней ($441 млн). Гидросамолет предназначен для нужд гражданской авиации и сконструирован специально для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций. Ранее проходила информация, что данный самолет может быть задействован и ВВС Народно-освободительной армии Китая для защиты интересов страны на море при проведении патрульных операций.

Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 т. Он может развивать скорость до 500 км/ч с дальностью полета до 4,5 тыс. км и продолжительностью нахождения в воздухе до 12 часов. Длина самолета - 37 м, размах крыльев - 38,8 м. Гидросамолет может взлетать и садиться как на обычных аэродромах, так и на водной поверхности.

Самолет будет выпускаться в пассажирской и грузовой модификациях. AG600 станет крупнейшим в мире воздушным судном такого класса. Коммерческая эксплуатация начнется не раньше 2022 года после прохождения всех процедур по сертификации, которые должны быть завершены к 2021 году.

05.09.2018
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принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
AG600
Компании
AVIC
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