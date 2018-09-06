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06.09.2018
ТАСС

В рамках подготовки к маневрам "Восток-2018" в ЦВО прошли около 20 учений

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Военные учения в Приморском крае
Военные учения в Приморском крае.
Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков

Задействованы военнослужащие бригад управления, радио- и материально-технического обеспечения, соединения РЭБ, а также зенитно-ракетных бригад

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Около 20 учений прошли в войсках Центрального военного округа (ЦВО) в ходе подготовки к маневрам "Восток-2018", которые пройдут в сентябре. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.

"В рамках подготовки к маневрам "Восток-2018" около 20 тактических и тактико-специальных учений были проведены с военнослужащими бригад управления, радио- и материально-технического обеспечения, соединения РЭБ, также они были организованы в зенитно-ракетных бригадах, дислоцированных в Башкортостане, Оренбурге и Алтайском крае", - сказали в пресс-службе.

На авиабазе в Каменске-Уральском в Свердловской области также состоялись летно-тактические учения.

По словам командующего войсками ЦВО генерал-лейтенана Александра Лапина, в маневрах "Восток-2018" примут участие основные силы округа, который дислоцируется на территории 29 регионов России.

Ранее в Центральном и Восточном военных округах объявили проверку сухопутных сил, а также соединений дальней и военно-транспортной авиации в преддверии масштабных маневров "Восток-2018" по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщал, что маневры "Восток-2018" пройдут с 11 по 17 сентября и станут самыми масштабными за последние 37 лет. В маневрах примут участие около 300 тыс. военнослужащих и более одной тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников.

05.09.2018
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