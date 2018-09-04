Доминирование в сегодняшней кибер-войне требует стратегического объединения усилий

Коллегия Эйзенхауэра проекта «Солярий» по советской угрозе является наиболее подходящей моделью для решения возникшей угрозы.

В 1953 году Соединенные Штаты стояли на краю пропасти. Именно тогда умер сильный советский лидер Иосиф Сталин и высшие чины правительства США не смогли договориться о принципах сдерживания и противостояния советской экспансии и агрессии. Поэтому президент Эйзенхауэр предложил модель «анализа конкурирующих национальных стратегий» заключающуюся в выработке подходов по сдерживанию и отбрасыванию назад разработок и достижений Советского Союза. Для анализа и разработки различных стратегий Белый дом собрал три команды лучших ученых и практиков, чтобы президент получил возможность выбора наиболее серьезных предложений и выработки со своими советниками единой линии политики США. Результат работы проекта «Солярий» влиял на политику национальной безопасности США на протяжении нескольких десятилетий.

Шестьдесят пять лет спустя этот проект послужит основой для решения новой задачи. В этом месяце президент США подписал закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США на 2019 год по предложениям Джона С. Маккейна, который предусматривает формирование коллегии по киберпространству по модели проекта «Солярий» для выработки единого подхода перед лицом новых и многофакторных угроз в киберпространстве.

Безусловно, достичь консенсуса по механизмам противостояния кибер-агрессии будет непросто. В 1953 году Эйзенхауэр получил настоящую вражду между лагерями советников. Некоторые предлагали повысить военное присутствие в ряде районов для достижения равновесия советским вооруженным силам. Другие утверждали, что такой подход ослабит американскую экономику, поэтому Америка должна вовлекать своих союзников в укрепление военной мощи США дипломатическим и экономическим давлением. Для анализа столь противоречивых аргументов, эксперты, привлеченные к проекту «Солярий», использовали последние данные разведывательных служб по экономике и правительственным документам, и предоставили четкую оценку затрат и преимуществ каждого из предлагаемых вариантов.

В настоящее время Конгресс поручил Коллегии провести оценку реализуемости стратегий «устрашения, режима нормализации и разрушения атак противника постоянным противодействием» защиты от киберугрозов национальной безопасности США и экономики в 19 триллионов долларов, поддерживающих американскую власть. В соответствие с выводами исследований Пентагона, кибер-стратегия США «застопорилась, самоограничилась и сфокусирована на тактических результатах», поэтому сегодня Соединенные Штаты «на годы позади соперников в киберпространстве, как концептуально, так и оперативно». Коллегия «Солярий» должна оценить потенциальные пути развития, чтобы Вашингтон мог сделать четкий стратегический выбор, позволяющий США не отстать.

Это уже не угроза возможного нападения со стороны Советского Союза, а ежедневное избиение кибератаками частной промышленности, правительственных учреждений и гражданского общества. Китай, Россия, Иран и Северная Корея, а также преступные и террористические группы нацелились на банки США, больничные системы, оборонных подрядчиков, крупные сети розничной торговли, электрическую сеть, академические учреждения, атомные электростанции, управление персоналом, Государственный департамент и политические институты. И тем не менее, в течение последних двух десятилетий Соединенные Штаты не имели согласованного подхода ни к сдерживанию киберпреступников и взломшиков государственных объектов, ни к защите от атак, когда механизмы сдерживания не могут быть применены или являются неэффективными.

По мере развития технологического ландшафта Вашингтону, вероятно, придется пересмотреть свою кибер-стратегию - так же, как повышение точности ракет во время «холодной войны» привело к переходу от равновесия к стратегии противодействия, от выцеливания неточными бомбами из населенных пунктов до целеуказания интеллектуальным ракетам из центров военного управления. Потраченные время и силы Коллегии на сложные процессы осмысления позволят Вашингтону в будущем проводить максимально эффективную политику изменений.

В кибер-сфере правительство не имеет монополии ни на военные системы, ни на системы кибер-защиты. В период холодной войны частный сектор, скорее всего, получил бы вторичный ущерб от ядерного столкновения между сверхдержавами. Но сегодня частная индустрия находится на переднем крае не только как цель, но и как поставщик оборонных технологий, а иногда и систем уничтожения. Если Коллегия «Кибер-Солярий» будет работать без тесного сотрудничества с частным сектором, она рискует сформировать стратегическое видение, оторванное от технических возможностей.

Эйзенхауэр пытался заставить правительство США пересмотреть свои суждения о советском режиме и создать новую политику национальной безопасности, основанную на тщательном анализе и продуманности действий. Результат проекта «Солярий» не был серьезным пересмотром политики США, он стал компиляцией идей об угрозах, доступных ресурсах и последовательной реализацией стратегии, задействовавшей все доступные ресурсы для борьбы с этой угрозой. Коллегия «Солярий» по киберпространству имеет возможность прочертить новую границу между кибер-безопасностью и преступлением. Игнорируя распоряжение Конгресса и продолжая движение нынешним курсом, Америка не сможет обеспечить защиту от угроз, возникающих в кибер-пространстве.

Авторы:

Энни Фикслер @afixler в Twitter - старший руководитель проекта «Использование современных киберсистем в военно-экономических целях» (CEEW [1]) Фонда защиты демократий (FDD [2])

Тайлер Стэплтон @Ty_D_Stapleton в Twitter - заместитель директора по связям с конгрессом.

Перевод: ВПК.Name

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