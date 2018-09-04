Комплекс неуязвимости: обновленная "Арена-Э" усилит защиту Т-72 и Т-90

В настоящее время ведущие в военном отношении страны мира резко активизировали работы по созданию комплексов активной защиты для бронетехники, которые смогут нейтрализовывать управляемые противотанковые ракеты и реактивные гранты.

Россия на данный момент продолжает оставаться лидером в этом направлении - уже ведется разработка таких систем для перспективных машин на платформах "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг".

Не забыта и серийная техника: Т-90 и Т-72. На международном военно-техническом форуме "Армия-2018" был продемонстрирован макет основного боевого танка с усовершенствованным комплексом "Арена-Э". От привычной ранней версии он отличается тем, что модули с антеннами разнесли по башне, и они получили повышенный уровень защиты. То же самое касается и контейнеров с поражающими элементами. При этом конструкторам удалось создать двукратную защиту с одного направления.

В результате в современной версии российский КАЗ в автоматическом режиме может уничтожать не только ПТУР или боеприпасы от ручных противотанковых гранатометов, но и артиллерийские кумулятивные снаряды. Перехват угрожающих танку объектов осуществляется на дистанции в 50 м. При этом время реакции составляет всего лишь 0,3 секунды.

"Арена-Э" установлена на реальный танк - модернизированный Т-72, вес которого возрос до 46 тонн. Двигатель мощностью в 1130 л.с. обеспечивает машине хорошие маневренные и скоростные характеристики.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев