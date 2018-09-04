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04.09.2018
Российская газета

Автомат Калашникова научили стрелять из-за угла

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Устройство для стрельбы из-за угла
Устройство для стрельбы из-за угла компании Corner Shot.
Источник: rg.ru

Американо-израильская компания Corner Shot разработала устройство для стрельбы из-за угла. В базовом варианте приспособление можно использовать для стрельбы из пистолета, но с некоторыми манипуляциями в шарнирный станок устанавливается и оружие посерьезнее - например, автомат Калашникова.

Устройство представляет собой базу с рукоятью, прикладом и монитором, снабженную шарниром с видеокамерой и системой крепления оружия. Фиксаторы рассчитаны на пистолет, но устнановить в них можно даже автомат Калашникова - сняв с него приклад, рукоять и еще несколько деталей, пишет "Армейский стандарт". Шарнир вращается во всех направлениях, поэтому стрелять можно, выставив оружие сверху или сбоку от укрытия. Части Corner Shot соединяют гибкие тяги спускового кручка и видеокабель. Причем камера не просто дает картинку сектора, в который направлен ствол - она жестко установлена на корпусе и пристреляна, поэтому маркер на мониторе совпадает с реальной точкой прицеливания.

Устройство может быть зафиксировано в прямом положении и оснащено различным дополнительным оборудованием: тактическими фонарями, инфракрасной подсветкой и т.д. Также к Corner Shot можно подключить радиомодуль и командир увидит, куда целится его боец.


Антон Валагин

03.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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