Автомат Калашникова научили стрелять из-за угла

Американо-израильская компания Corner Shot разработала устройство для стрельбы из-за угла. В базовом варианте приспособление можно использовать для стрельбы из пистолета, но с некоторыми манипуляциями в шарнирный станок устанавливается и оружие посерьезнее - например, автомат Калашникова.

Устройство представляет собой базу с рукоятью, прикладом и монитором, снабженную шарниром с видеокамерой и системой крепления оружия. Фиксаторы рассчитаны на пистолет, но устнановить в них можно даже автомат Калашникова - сняв с него приклад, рукоять и еще несколько деталей, пишет "Армейский стандарт". Шарнир вращается во всех направлениях, поэтому стрелять можно, выставив оружие сверху или сбоку от укрытия. Части Corner Shot соединяют гибкие тяги спускового кручка и видеокабель. Причем камера не просто дает картинку сектора, в который направлен ствол - она жестко установлена на корпусе и пристреляна, поэтому маркер на мониторе совпадает с реальной точкой прицеливания.

Устройство может быть зафиксировано в прямом положении и оснащено различным дополнительным оборудованием: тактическими фонарями, инфракрасной подсветкой и т.д. Также к Corner Shot можно подключить радиомодуль и командир увидит, куда целится его боец.

Антон Валагин