Автомат Калашникова научили стрелять из-за угла
РЈСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІРѕ РґР»СЏ СЃС‚СЂРµР»СЊР±С‹ РёР·-Р·Р° СѓРіР»Р° Corner Shot. Р¤РѕС‚Рѕ https://t.co/J97BCB2feQ pic.twitter.com/BoVuw9tlXi— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 3 СЃРµРЅС‚СЏР±СЂСЏ 2018 Рі.
Американо-израильская компания Corner Shot разработала устройство для стрельбы из-за угла. В базовом варианте приспособление можно использовать для стрельбы из пистолета, но с некоторыми манипуляциями в шарнирный станок устанавливается и оружие посерьезнее - например, автомат Калашникова.
Устройство представляет собой базу с рукоятью, прикладом и монитором, снабженную шарниром с видеокамерой и системой крепления оружия. Фиксаторы рассчитаны на пистолет, но устнановить в них можно даже автомат Калашникова - сняв с него приклад, рукоять и еще несколько деталей, пишет "Армейский стандарт". Шарнир вращается во всех направлениях, поэтому стрелять можно, выставив оружие сверху или сбоку от укрытия. Части Corner Shot соединяют гибкие тяги спускового кручка и видеокабель. Причем камера не просто дает картинку сектора, в который направлен ствол - она жестко установлена на корпусе и пристреляна, поэтому маркер на мониторе совпадает с реальной точкой прицеливания.
Устройство может быть зафиксировано в прямом положении и оснащено различным дополнительным оборудованием: тактическими фонарями, инфракрасной подсветкой и т.д. Также к Corner Shot можно подключить радиомодуль и командир увидит, куда целится его боец.
Антон Валагин
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются