Знай своего противника: РФ и США получили ценные разведданные в Сирии

Война в Сирии позволила российским и американским военным получить большой объем данных об особенностях применения новейшей военной техники, а также узнать о тактике и способах применения войск. Причем обмен, как заявляют американские генералы, был двусторонним - Пентагону не удалось скрыть свои ноу-хау от российской военно-технической разведки.

Американцы сообщили, что в Сирии они смогли "вживую" познакомиться с эффективными действиями российских систем РЭБ, зенитным комплексом "Панцирь", крылатыми ракетами "Калибр" и дальнобойными ракетами Х-101, пишет Military Watch. Особое внимание военных США было приковано к действиям российской авиагруппы, где наравне с уже знакомыми бомбардировщиками Су-24 и штурмовиками Су-25 впервые в реальных боевых условиях применялись Су-34.

Однако российские военные, по мнению экспертов издания, получили несравненно больший объем информации.

В январе 2018 года генерал-лейтенант ВВС США Джеймисон отметила, что участие F-22 в сирийской операции дало российским силам неоценимую возможность понаблюдать за тем, как действует Raptor.

Глава Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Джеффри Харригян заявил, США также узнали много нового о возможностях ВС РФ. По его словам, необходимо признать, что Россия получила в Сирии важный опыт.

В копилке Генштаба РФ также оказались ценные сведения о способах наведения новых версий крылатых ракет "Томагавк", которые были извлечены из неразорвавшихся ракет по время апрельского удара США и их союзников по объектам в Сирии. Упавшие в сирийской пустыне ракеты были доставлены для изучения в Россию.

Кроме того, военные эксперты отметили, что значительная часть российских военных, прошедшая Сирию, получила опыт ведения современных боевых действий.

Николай Грищенко