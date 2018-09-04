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04.09.2018
Российская газета

Знай своего противника: РФ и США получили ценные разведданные в Сирии

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Источник: © Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams/U.S. Navy via AP

Война в Сирии позволила российским и американским военным получить большой объем данных об особенностях применения новейшей военной техники, а также узнать о тактике и способах применения войск. Причем обмен, как заявляют американские генералы, был двусторонним - Пентагону не удалось скрыть свои ноу-хау от российской военно-технической разведки.

Американцы сообщили, что в Сирии они смогли "вживую" познакомиться с эффективными действиями российских систем РЭБ, зенитным комплексом "Панцирь", крылатыми ракетами "Калибр" и дальнобойными ракетами Х-101, пишет Military Watch. Особое внимание военных США было приковано к действиям российской авиагруппы, где наравне с уже знакомыми бомбардировщиками Су-24 и штурмовиками Су-25 впервые в реальных боевых условиях применялись Су-34.

Однако российские военные, по мнению экспертов издания, получили несравненно больший объем информации.

В январе 2018 года генерал-лейтенант ВВС США Джеймисон отметила, что участие F-22 в сирийской операции дало российским силам неоценимую возможность понаблюдать за тем, как действует Raptor.

Глава Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Джеффри Харригян заявил, США также узнали много нового о возможностях ВС РФ. По его словам, необходимо признать, что Россия получила в Сирии важный опыт.

В копилке Генштаба РФ также оказались ценные сведения о способах наведения новых версий крылатых ракет "Томагавк", которые были извлечены из неразорвавшихся ракет по время апрельского удара США и их союзников по объектам в Сирии. Упавшие в сирийской пустыне ракеты были доставлены для изучения в Россию.

Кроме того, военные эксперты отметили, что значительная часть российских военных, прошедшая Сирию, получила опыт ведения современных боевых действий.


Николай Грищенко

03.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
BGM-109 Tomahawk
F-22
Су-24
Су-25
Су-34
Х-101
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Калибр КР
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1 комментарий
№1
04.09.2018 05:11
Антикитайцы обьявили о увеличении в 10 раз количества топориков на Дамаск  при якобы химатаке, группировку 2013г. решили отработать(тогда они планировали вбить Сирию в каменный век) с помощью 614 КР. Обратиться к Пекину дать несколько тысяч ПЗРК(у наших маловасто) и побольше звуковых постов, как наши девушки в Войну вокруг Москвы). При этом загоризонтные РЛС могут свыше 5м и до 200км "Томагавки" хорошо видеть. Но их нет в Сирии из-за больших габаритов.
Пора на все мачты мобильной телефонии Сирии ставить алюминиевые "паруса" 21 века загоризонтные РЛС".
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